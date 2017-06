– Det blir en av byens beste utsikter til sykkel-VM, sier Christian Valaker.

Vanligvis går den hurtiggående bilfergen mellom Kristiansand og Hirtshals fra mai til september. Men når sommerjobben er over, setter «HSC Fjord Cat» kursen mot Vågen, Bergen og sykkel-VM.

– Dette er et av verdens største arrangementer, og vi er utrolig glade for at vi får være med på det. Vi kaller fergen for den lille danskebåten, og den skal ligge ved Festningskaien under hele sykkel-VM, sier Christian Valaker, salgsdirektør i Fjord Line.

Fakta: Sykkel-VM 2017 Arrangeres 16.–24. september i Bergen og nabokommunene Askøy, Fjell og Øygarden.

300 millioner TV-seere vil følge mesterskapet, som innebærer 12 øvelser over ni dager og flere publikumsritt, samt et kulturprogram.

1150 utøvere fra mer enn 80 nasjoner vil delta.

Over 500.000 tilskuere er forventet, og det regnes med ca. 6000 akkrediterte.

Mellom 1500 og 2000 frivillige.

Et av verdens største idrettsarrangement, og Norges største sommeridretts-arrangement noensinne.

PAUL S. AMUNDSEN

Den lille danskebåten

Fergen er en av verdens raskeste bilførende passasjerbåter, med en marsjfart på rundt 45 knop. Men Valaker lover at den skal ligge helt i ro i Bergen, og at det ikke skal være behov for å ta sjøsyketablett for å gå om bord.

– Alle som vil kan bestille plass her. Det kommer til å bli som på danskebåten, bare uten taxfreebutikken. Det blir underholdning, dans og bar, og vi henter til og med inn et av livebandene som pleier å spille på båten mellom Bergen og Danmark, sier han, og legger til:

– Og så gjør vi om helikopterdekket slik at folk kan stå å følge med på sykkel-VM. De skal jo sykle 60 ganger forbi her, så dette er stedet å være om du vil få med deg begivenhetene. Det kommer til å bli en av byens beste utsikter.

VM-SJEF: Harald Tiedemann Hansen er sykkelpresident i det norske forbundet og sjef i VM-organisasjonen Bergen 2017.

– Vi er alt for tamme

Valaker tror sykkel-VM kommer til å bli bra uansett vær, og håper alle bergenserne vil forstå hvor stort dette er for Bergen.

– Dette kommer til å bli en folkefest. Jeg føler vi er alt for tamme her i byen, og at vi har for stort fokus på at det blir vanskelig å komme seg på jobb noen dager. Det må man bare takle, og heller tenke på at dette er verdensreklame for byen vår, sier han.

Sykkelpresident Harald Tiedemann Hansen så også for seg bergensk begeistring for sykkel-VM i byen. Ikke sutring og kjeft.

– I fire år har man visst at her vil det skje noe. Så begynner man nå med «huffa meg» og sånt. Det de må gjøre, er å snu seg rundt og se hvordan de kan løse dette, men det er lettere å si «huff», sa han til BT i slutten av mai.

Først når høsten kommer, vet vi om VM i sykling i Bergen var en god idé. Hansen synes uansett at vi bør se stort på unntakstilstand i byen noen få septemberdager.

– Det skjer én gang – og det hundre år til neste gang! Hallo, vi må jo tåle én uke!