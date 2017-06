Fløyen opplever en nedgang i besøkende etter 26 strake dager med regn i juni. I stedet rømmer folket innendørs til AdO Arena, som aldri har hatt flere besøkende.

– På en dag som denne vil det normalt vært 10.000 påstigninger. I dag har det trolig vært kun 5000.

Administrerende direktør for Fløyen AS, Anita Nybø, sier de merker at Bergen har satt regnrekord i juni. Cruiseturistene har strømmet til byen i hopetall så langt i år, men Nybø har ikke sett den økningen i antall reisende med Fløibanen som hun hadde forventet.

– Vi har ikke opplevd noen nedgang, men regnet gjør at turistene har blitt værsyke. De som reiser med banen, går kun en kort tur ut på plattingen før de reiser ned igjen.

På solskinnsdager er køen ned Vetrlidsallmenningen et velkjent syn. Hittil i juni har dette kun skjedd ved en håndfull anledninger, sier Nybø. I tillegg til rekordmange regnværsdager, peker Nybø på tåke som eT annet problem.

– For et sted som averterer med god utsikt gjør tåke at vi blir skadelidende. Men det må sies at vi ikke er pessimister, sier Nybø.

Rune Nielsen

Turistene trosser dårlig vær

På andre siden av byen har også Ulriksbanen merket en liten nedgang i forhold til rekordmåneden mai. Salgs- og markedssjef i Ulriken Taubaneselskap AS, Mikael Sletten, sier nedgangen trolig skyldes at bergenserne holder seg unna i regnet.

– Vi har stort sett samme antall turister i juni sammenlignet med i fjor, med en liten nedgang fra mai. Men så langt i år ligger vi foran rekordåret i 2016 med 292.000 påstigninger. Mange turister har forhåndsbestilt billetter og det gjør at mange tar turen selv om det er dårlig vær, sier Sletten.

I motsetningen til Fløibanen er det ikke tåke som setter en stopper for opplevelsen på Ulriken, men vind.

– Som i dag, for eksempel, der vi har stengt grunnet stiv kuling. Men jeg tror de fleste turister som har oppsøkt Bergen uansett er på jakt etter eksotisk vær, sier Sletten.

Rekordmange vil bade

Den enes død, den annens brød, heter ordtaket. Mens regnet har plasket ned utenfor, har AdO Arena opplevd rekordmange besøkende så langt i år. I snitt har svømmehallen hatt over tusen besøkende om dagen, et tall som ikke har avtatt selv om det nå er lavsesong.

– Normalt har vi 800 besøkende, og det er et tall som pleier å avta ganske mye etter påske. Fra mai til august forventer vi langt færre besøkende enn resten av året. I år har det derimot holdt seg. Disse besøkstallene er langt over prognosen for året, sier Håkon Egeberg Johansen, daglig leder for AdO Arena.

Selv om Johansen gleder seg over de gode besøkstallene, håper han bergenserne kan få oppleve sol og sommer snart.

– Med det gode året vi har hatt hittil, når vi målene våre for året uansett. Vi unner bergenserne litt bedre vær resten av sommeren, sier Johansen.