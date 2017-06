FULL ALARM: Politi og ambulanser rykket raskt ut til stedet, men livet sto ikke til å redde for basehopperen i Gudvangen. Senere samme kveld skjedde en annen alvorlig ulykke på den andre siden av fjellet. FOTO: 2211-tipset

Basehopper omkom i Sogn - og nå er enda en hopper skadet

Bare to timer etter at en basehopper omkom i Gudvangen onsdag kveld, meldes det om en ny ulykke like i nærheten.