Helse Førde melder at personen omkom på stedet.

SISTE: Ny fallskjermulykke i Aurland.

Politiet melder klokken 21.30 at en person fikk problemer rett før landing i Flåm, og landet i en steiunur.

– Vi antar at dette også er basehopping. Det er i nærheten av Nebbet, men på andre siden av fjellet enn Gudvangen, sier operasjonsleder Bengt Nes ved Vest politidistrikt.

– Går det bra med personen?

– Det vet vi ikke. Nødetatene er på vei. Melder så kun en fallskjem. Spørsmålet er om han har hoppet alene. Vi har folk på stedet som skal lete etter han i fjellsiden, sier Ness.

Hørte et smell

Tidliger i kveld omkom en person da han hoppet fra Nebbet i Gudvangen. Nødetatene fikk melding om hendelsen klokken 19.21. Et øyenvitne sier til BT at flere personer hoppet fra Nebbet, og at for en av personene gikk det helt galt.

– Vi hørte et forferdelig smell. Jeg trodde egentlig han smalt i fjellveggen, sier vitnet.

Øyenvitnet forteller at personen døde på stedet. Dette bekreftes også av Helse Førde.

Det skal ha vært en blanding av utenlandske og norske basehoppere i gruppen. Den omkomne er utenlandsk statsborger, etter det BT får opplyst.

Den tragiske ulykken skjer mens Ekstremsportveko går av stabelen på Voss. Onsdagens hopping i Gudvangen, snaut fem mil unna, var imidlertid i privat regi.

– Så vidt jeg vet, var det egenorganisert hopping, sier Sofie Torlei Olsen, leder for Ekstemsportveko.

Arrangerte basehopp tirsdag

– Når var arrangementet deres?

– Det var i går.

– Hva tenker dere om det som har skjedd?

– Vi forholder oss til at det har skjedd en hendelse. Nå er politiet varslet. Det er en politisak. Vi vil håndtere denne saken når vi får en nærmere bekreftelse på hva som har skjedd, sier Olsen.

Da hadde Helse Førde ennå ikke gjort det kjent at basehopperen hadde omkommet på stedet.

Saken oppdateres.