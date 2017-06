– Fallende inntekter og resultat over tid, begrunner administrerende direktør.

Etter det BT erfarer må 44 personer forlate bredbåndsleverandøren NextGenTel. De ansatte skal ha fått den dystre beskjeden under et allmøte fredag ettermiddag.

Dette bekrefter også administrerende direktør Eirik Lunde.

– Fallende inntekter og resultat over tid i NextGenTel gjør at vi må tilpasse kostnadsnivået, skriver han i en SMS til BT.

Svakere resultat

Lunde vil ikke kommentere hvor mange stillinger som kuttes i Bergen og Oslo. Ettersom det er en stor overvekt av ansatte på bedriftens hovedsete på Sandsli, vil trolig Bergen rammes hardest av nedbemanningen.

Regnskapet for aksjeselskapet Nextgentel AS viser at bedriften hadde et årsresultat på 41,1 millioner kroner i 2016. Dette var en nedgang fra 95 millioner kroner året før.

Holdt ekstraordinært møte

Klokken 13:00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling med ansatte og ledelse. BT har forsøkt å komme i kontakt med ansattrepresentantene uten hell.

NextGenTel har i dag rundt 250 ansatte. Bedriften har også tidligere nedbemannet betydelig for å kutte i utgiftene.

