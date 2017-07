Robert M. Oddekalv i Norges Miljøvernforbund oppfordrer Os kommune til å endre vedtaket om avliving av «Havnesjefen».

I et brev til Os kommune skriver Norges Miljøvernforbund (NMF) at de vil gjøre alt de kan for å stoppe fullbyrdelse av vedtaket.

– Både medlemmer av forbundet og andre i Os kommune har oppfordret oss til å engasjere oss i denne saken. Jeg tror det er langt flere som får glede av svanen, enn som plages av den. I første omgang må vi avvente og se hva kommunen svarer på brevet vårt.

Ifølge NRK Hordaland, trosset kommunen ornitologenes råd om å la «Havnesjefen» leve.

Ikke overraskende

Fungerende ordfører i Os kommune, Marie Bruarøy, er ikke overrasket over at folk engasjerer seg i denne saken, og har fått flere henvendelser fra folk over hele landet som tar til orde for den ene eller andre siden. Hun mener likevel at opplysningene i brevet ikke inneholder informasjon kommunen ikke allerede har tatt stilling til.

– Vi har sett nøye på brevet fra NMF, og det er ingen nye opplysninger som vi ikke har vurdert. Vi må ta inn over oss at svanen har etablert seg i sentrum, og vi har et ansvar overfor alle innbyggerne våre. Kommunen var nødt til å ta en rask vurdering. Dette er en sak vi tar svært alvorlig, sier Bruarøy.

Oddekalv har likevel et håp om at brevet deres kan få kommunen til å endre mening.

– Vi har et reelt håp om at de vil ta til fornuft. Hvis mange nok engasjerer seg i saken, må kommunen være ydmyk og innrømme at de har gjort en tabbe, sier Oddekalv.

– Hevnaksjon

I brevet skriver Oddekalv at avgjørelsen fra kommunen om å avvente avliving til svanemors myteperiode er over, er et paradoks.

– «Havnesjefen» er på sitt mest aggressive i denne perioden, fordi han beskytter familien sin. At avlivingen skal skje først etter at svanens aggresjon har roet seg, fremstår derfor som en hevnaksjon. Dyr forstår ikke slike begreper. Det er bare mennesker som er hevngjerrige. Oddekalv presiserer samtidig at svaneungene er sammen med foreldrene helt til februar.

– Ved avliving risikerer man derfor at Oselven blir full av døde svaneunger. Det tror jeg ikke kommunen har lyst til, sier Oddekalv.

Bruarøy på sin side mener at svanen er uvanlig aggressiv, og at dens oppførsel skiller seg fra andre svaner av samme art.

– Knoppsvanene er aggressive i hekketiden, men «Havnesjefen» er aggressiv hele året. Den beveger seg langt utenfor hekkeredet, og fredag gikk den bort i Mobergsviko, som er langt fra redet i Oselvo, helt uprovosert. Vi kunne ønske vi kunne leve side om side med svanen, men vi må ta innbyggerne alvorlig når de er bekymret for å ferdes i egen by, sier Bruarøy.

Bruarøy forteller at jenten som ble skadet sist fredag er skremt og har tydelige blåmerker og kuler på kroppen.

– Det er bare flaks at svanen ikke angrep jenten i øyet.

Vedtaket fra kommunen er et enkeltvedtak, og kan derfor ikke påklages. Oddekalv sier de ikke har tatt stilling til om de vil gå juridisk til verks om vedtaket ikke endres på deres oppfordring.