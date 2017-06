Hver femte elev i ungdomsskolen har symptomer på angst. Jenter rammes oftere enn gutter. Forsker og psykolog Solfrid Raknes vet hvordan det føles.

En ny, norsk undersøkelse viser at 22 prosent av ungdomsskoleelever er engstelige. Risikoen for å utvikle angstsymptomer er fem ganger større dersom du er jente. Dårlig familieøkonomi og negative livshendelser øker risikoen. Ikke-vestlige immigranter er også mer utsatte for bekymringer, viser studien som er ledet av forskere hos Uni Research Helse i Bergen.

– Den høye forekomsten viser viktigheten av forebyggende tiltak. Mange av de engstelige ungdommene utvikler angstlidelser etter hvert. Tidligere forskning viser at hjelpetiltak som reduserer engstelse forebygger angst, depresjon og ruslidelser. Samlet sett er det de største folkehelselidelsene vi har i Norge, slår Solfrid Raknes fast.

Hun er psykolog og har vært med i forskergruppen som har studert svarene de fikk fra 1719 elever ved 18 ungdomsskoler. Ungdommer fra Fjell, Øygarden, Sund og Askøy var blant deltakerne fra de ti kommunene som var med på spørreundersøkelsen i skoleåret 2015–2016.

– Resultatene våre er i samsvar med ungdata.no sine funn. De årlige målingene til ungdata tyder på at stadig flere unge plages av angstsymptomer, sier Raknes.

Hensikten med denne studien var å undersøke hvor utbredt engstelse er blant unge og hvilke faktorer som kan forutsi engstelse. Forskeren mener det er lurt å satse på tiltak for å trygge hele skoleklasser, da vil man også nå dem som trenger det mest.

– Snakk med barna

– Jeg tror det er lurt å sette tanker og følelser på dagsordenen til alle barn allerede i tre-fireårsalderen, slik at ungene kan lære seg å oppdage når de er redde og fortelle det til de voksne. Da kan de få hjelp til å tørre litt mer, utdyper Raknes.

Hun presiserer at man ikke må være psykolog for å prate om hvordan vi forholder oss til det å være redd. For selv om følelsene er gode veiledere, er de noen ganger brannalarmer som piper på feil tidspunkt. Da er følelsene til bry og lurer oss.

Marita Aarekol

– Hvordan oppdager man om ungdommer er engstelige?

– Se etter om de systematisk unngår situasjoner eller enkelte objekter. Det er ofte automatikk i å unngå det man er redd for. Vi må øve oss på å møte slike situasjoner, og normalisere redselen. For ungene vil det gjøre det lettere å høre at mamma eller pappa også har gruet seg for ting de har øvd seg på å mestre, sier Raknes.

Stress og press

Ingen av de seks jentene som Bergens Tidende møter på Gimle oppveksttun skole like før sommerferien har vært med på undersøkelsen blant ungdomsskoleelevene. Men jentene som skal begynne i 10. klasse til høsten, vet hvordan det er å kjenne på stress og press. Samtlige av dem er dessuten aktive idrettsjenter.

– Vi prater mye om flink pike-syndromet. Mange jenter skal prestere på mange måter og flere nivåer enn før. Alle kjenner på stress i hverdagen, konstaterer Ida Aarestrup Haugland.

Selv ringer hun gjerne en god venninne hvis hun en sjelden gang føler seg stresset før en tentamen. Løsningen er å trekke seg litt tilbake, legge en slagplan og jobbe produktivt før prøvene, forklarer 15-åringen, som spiller håndball på fritiden.

– Selv om jenter rammes oftere enn gutter, tror jeg det er vanskeligere for guttene. Men våre problemer er ikke håpløse, sier Ida Aarestrup Haugland.

Hjertebank

Hvis hun er stresset, føler Malene Aamelfot Innvær at det hjelper å være sammen med venner. Ta seg en pause fra skolearbeidet og få litt frisk luft.

– Når jeg skal snakke foran store forsamlinger, får jeg hjertebank og blir svett i hendene. Det skjer ikke så ofte, men hver gang jeg skal opp på tavlen, forteller 15-åringen som også er aktiv på fotballbanen.

– Unngår du å snakke foran klassen?

– Nei, jeg kan grue meg, men gjør det likevel. På Bergen internasjonale filmfestival snakket jeg om en film som klassen hadde laget, og jeg holdt tale i konfirmasjonen min, sier Innvær.

Å gjennomføre selv om man kvier seg på forhånd, mener psykolog Solfrid Raknes er den beste måten å redusere engstelse på. Forsøk på å skåne barn og unge ved å holde dem borte fra situasjoner de gruer seg for, hjelper ikke ungdommene på sikt. Det blir som å tisse i buksen for å holde varmen.

– Mestringstroen øker når man tar utfordringer som man klarer. Sport gir gode mestringserfaringer. Man blir tryggere, presiserer psykologen.

Et engstelig barn

Hun vet hva hun snakker om. Solfrid Raknes var selv engstelig som barn og ungdom. Det er faktisk bare to år siden hun kvidde seg skikkelig for å holde et foredrag med en gruppe forskere til stede, som hun visste hadde mer formell kompetanse og erfaring enn henne.

– Det var jo superkomisk! Jeg skulle ha opplæring i et forskningsprosjekt som handlet om engstelse, og så var jeg på tuppa selv, innrømmer Raknes og ler hjertelig.

Kvelden før foredraget var hun urolig i kroppen og slet med å få sove. Til slutt skrev hun et dikt om hvor mye hun gruet seg, som hun neste dag leste utdrag fra til kursdeltakerne.

– Diktet ga meg en frihet som jeg kunne leke med. Vise at engstelse handler om oss selv og hvordan vi griper fatt i utfordringene som livet byr på. Jeg skulle jo ønske at jeg ikke ble så engstelig i sånne situasjoner, men jeg blir jo det, konstaterer hun.

I en alder av 45 år synes hun fremdeles det er vanskelig å invitere seg selv med i selskap og ta initiativ til å være med i sosiale sammenhenger.

– Jeg har brukt altfor mye krefter på å skulle bli likt, vedgår psykologen.

Fakta: Risikofaktor for engstelse Jenter har 5,4 ganger større risiko for engstelse enn gutter.

Ungdom som svarer at familien har dårlig råd, har 3,8 ganger større risiko for å slite med engstelse enn ungdom fra familier med normal økonomi.

Ungdom som har opplevd negative livshendelser, har 3,4 ganger så stor risiko for engstelse.

Ikke-vestlige immigranter har 2,4 ganger større risiko for å bli engstelige enn etnisk norske.

Undersøkelsen av angstsymptomer er gjort blant 1719 ungdommer fra 18 ungdomsskoler i ti ulike kommuner i Norge.

408 av de 634 ungdommene som rapporterer at de har opplevd negative livshendelser, kommer likevel ikke i gruppen engstelige.

Marita Aarekol

To typer katastrofetanker går igjen når det gjelder engstelse. Den ene er å overdrive sannsynligheten for at noe skal gå galt. Den andre er å overdrive konsekvensen dersom det man frykter faktisk skjer. Derfor er det lurt å øve på å gjøre noe feil og se at det likevel går greit.

Noen ganger blir Ingrid Lund Thomassen engstelig hvis hun skal ha en prøve som er avgjørende for karakteren. Da kan hun bli litt stresset.

– Har du noen triks?

– Jeg føler det hjelper å spise og sosialisere seg. Men så fort noen ler i klasserommet, tar du det inn over deg. Presset har økt, også når det gjelder idrett, sier 14-åringen som driver med kickboksing.

Pusteproblemer

Svanhild Båtnes mener hun selv skaper presset. Friidrettsjenten løper 200 meter sprint, og har vært med på Holmenkollstafetten.

– Jeg tenker for mye på å prestere, og da kan jeg få problemer med pusten. Jeg har slitt så lenge med skader. Foran store prøver og i perioder det er mye å gjøre kan jeg bli stresset, forklarer 15-åringen.

Ida Tveit Songstad trener også friidrett og løper distanser fra 600 til 1500 meter. Hun synes ikke det er så mye press på trening, men kjenner mer på karakterpresset.

– Foran viktige prøver og tentamener kan jeg bli litt stresset og nervøs. Får jeg dårlige karakterer i fag jeg egentlig er god i, blir jeg litt skuffet. Men det er lurt å ha en hobby og gå på trening, slår 15-åringen fast.

Den eneste av ungdomsskolejentene som ikke føler så mye press, er Unn Smelvær Høgelid. Kanskje har det en sammenheng med at hun har sunget i band og er vant til å stå på scenen.

– Jeg er ikke veldig engstelig for å snakke foran klassen. Jeg går også på rytmisk gymnastikk. Noen er engstelige for hvilke plasseringer de får, men jeg gjør det for gøy, forsikrer 14-åringen.