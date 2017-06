Det er bare et spørsmål om tid før det skjer en dødsulykke, mener yrkessjåfør.

– Mange vogntogsjåfører har strenge tidsfrister, og kjører som idioter for å komme fram i tide, sier Theodor Jensen.

Han er selv yrkessjåfør, og kjører daglig på E16. Hver dag opplever han stygge forbikjøringer, som han mener kunne resultert i dødsulykker.

– Det er bare et spørsmål om tid før det kommer til å smelle skikkelig, sier han.

Jensen får støtte fra Pål Stokka, som jobber i et annet firma. Også han opplever ofte forbikjøringer som gjør at han frykter for sitt eget og andres liv.

– Dette har vært ille over en lengre periode. Ofte opplever jeg at det såvidt går bra, fordi folk tar store sjanser, forteller han.

Mange stengte tunneler

Ifølge Jensen er det største problemet på kvelds- og nattestid, fordi Vegvesenet jobber med å renovere mange tunneler på strekningen. Dette fører til mange stengninger og kolonner.

– Hvis man på grunn av dette ender opp med å kjøre flere mil i lav fart, må mange ta det igjen senere. Ofte blir 80-soner til 60-soner, sier han.

Helge Rong, medievakt i Statens vegvesen, bekrefter at det foregår mye tunnelarbeid for tiden, og at det derfor er mye kolonnekjøring på kvelds- og nattestid.

– Vi skal gjøre et omfattende arbeid for å få tunnelene opp til EU-standarden, og Stortinget har bevilget mye penger til dette, forklarer han.

Han oppfordrer samtidig yrkessjåfører til å sette seg inn i hvor det er stengt, og hvilke omkjøringer som finnes.

– Det er enkelt å orientere seg om dette på våre nettsider, sier han.

Arkivfoto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

– Ingen omkjøringsmuligheter

Yrkessjåfør Jensen mener det ikke finnes mange omkjøringsmuligheter, fordi trailere er for høye for mange strekninger.

– Den eneste omkjøringsmuligheten er over Hardangervidden, men den ruten er ofte for dyr for mange – fordi bompenger og avgifter blir en for stor del av den totale omkostningen.

Derfor er det mange sjåfører som ikke får lov av firmaene til å kjøre den ruten, mener Jensen. Han er selv blant sjåførene som får lov til å kjøre der han vil.

Til dette kommenterer medievakt Rong at man bare har det vegnettet som man har.

– Vidden burde vært eneste alternativ

Begge sjåførene tror en løsning på problemene, i hvert fall på nattestid, kan være å gjøre det mer attraktivt å kjøre over Hardangervidden.

– Det kunne for eksempel vært lavere bompengesatser, sier Stokka.

Jensen mener man til og med kunne stengt de andre tunnelene helt, slik at vidden står igjen som det eneste alternativet.

– Da hadde ikke sjåførene hatt noe annet valg, og det ville ikke blitt problematisk med kolonner, sier han.

Mange bekymringsmeldinger

Ivar Sindre Hellene, lensmann på Voss, bekrefter at det daglig kommer inn mange bekymringsmeldinger om uaktsom kjøring. Fra strekningen mellom Trengereid og Voss kommer det minst fem meldinger hver dag.

– Vi har stanset veldig mange som kjører på en slik måte at det er farlig. Det kan eksempelvis være biler som kjører for fort, vingler i veibanen eller kjører for sakte, forteller lensmannen.

Hellene påpeker at det hovedsaklig er personbilder som meldes inn til politiet, men at de også får mange meldinger om tyngre kjøretøy. Han forklarer videre at sommeren er høysesong for uaktsom kjøring, og at det er da de får flest bekymringsmeldinger.

– Vi bruker mye ressurser på dette, slår han fast.

Arkivfoto: Rune Sævig

– Folk må kjøre fortere

En annen ting begge yrkessjåførene tror kan føre til ulykker, er biler som kjører for sakte.

– Det skaper også kø, som gjør at pressede vogntogsjåfører drar forbi, sier Jensen.

Hvis man først kjører under fartsgrensen, mener sjåførene det bare er én ting å gjøre.

– Jeg vil oppfordre dem som kjører sakte til å svinge til siden. Det er tryggere, slår Stokka fast.