Et forferdelig regnvær ødela sankthansaften for de voksne på Flaktveit. Barna så imidlertid ikke ut til å bry seg.

– Dere, de prøver å bygge en større demning enn oss.

En liten gutt kledd i blått regntøy og sjøstøvler prøver å mane sitt arbeidsfellesskap til innsats. Bak ham er en enorm tre- og kvisthaug i ferd med å ta fyr, men de mange ungene virker mest opptatt av å få orden på de viltre vannstrømmene.

– Ikke bruk beina, dere. Bruk armene, sier en litt større jente.

Hun samler så en stor klump med grus mellom hendene som hun bruker til å forsterke eksisterende demning.

For barna skyld

For sjette året på rad ble det fredag arrangert sankthansfeiring på Flaktveit idrettspark. Kontrastene er store til året før, da det var oppholdsvær og flere hundre skuelystne på plass på grusbanen.

– Her er vi kun for barna, sier ettbarnsmor Vivian Haaberg.

Hun hadde tatt turen sammen med venninnen Nathalie Amdalsvik.

– Vi hadde lovet barna å dra hit, og hadde ikke noe valg, fortsetter hun.

Begynte trått

Noen titalls meter foran henne er Tom John Skjølberg opptatt med å få bålet til å brenne. I tre uker har han og andre ildsjeler på Flaktveit forberedt seg på kvelden. Først brukte de paller til å bygge en rund yttervegg. I midten fylte de det opp med kvister og plank.

– Det skal nok bli brent opp i år også, sier han, mens han står på toppen av en høy gardinstang og ser bort på bålet. På seg har han en jakke med klubbemblemet til Flaktveit Idrettsklubb.

Bålet ble tent opp nøyaktig klokken 19.30. Lenge så det ut til å gå trått, og det var ikke fritt for kritiske kommentarer.

– Jeg tror de har valgt feil strategi. De burde begynt på siden, mente en skuelysten far.

EIRIK BREKKE

Brannvakt

Skjølberg var imidlertid aldri bekymret.

– Dette kommer til å gå bra. Vi har dessuten brannvakt som passer på i natt.

– Trenger dere virkelig brannvakt i dette regnværet?

– Nei, det kan du si, men vi tar ikke noen sjanser.

Tilbake blant demningsarbeiderne er stemningen stor.

– Så lenge barna har det bra, så har vi det også bra. Men vi synes jo synd på dem som har stått sånn på for å lage dette arrangementet, sier Vivian Haaberg.

PS! Utrolig nok klarte arrangementet på Flaktveit å utløse full alarm hos brannvesenet. – Åpne flammer på Breimyra skole, meldte 110-sentralen på Twitter. Brannvesenet rykket ut, men slo fort fast at det var falsk alarm. Gjenskinn fra bålet gjorde at innringer trodde det brant på to kontorer på skolen.