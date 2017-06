Ei heilt fullsett kyrkje tok torsdag farvel med politikaren og psykiateren Hans Olav Tungesvik.

– Ei sann eldsjel med eit varmt hjarte, usedvanleg formuleringsevne og eit klårt hovud, sa KrF-leiar Knut Arild Hareide då han mintest KrF-nestoren Tungesvik.

Tungesvik var fylt 81 år då han førre måndag sykla av garde etter posten og kolliderte med ein personbil. 81-åringen vart flogen med luftambulanse til Haukeland, der han døydde fredag.

Fullbooka

Langt over vanleg pensjonsalder var Tungesvik framleis aktiv på fleire frontar. Tysdag og onsdag var psykiateren fullbooka med pasientar, fortalde dottera Gunvor Tungesvik Langseth, som heldt minnetala for familien.

Berre nokre dagar før ulukka var 81-åringen innom ordførarkontoret for å diskutere eldreomsorg og nynorskopplæring av innvandrarar.

Tungesvik var politikar, målmann, fråhaldsmann, idrettsmann, aktiv i misjonen og dyrka hagen heime i Skånevik, der han budde det meste av livet i barndomsheimen.

Marita Aarekol

Engasjementet hans prega gravferda og ikkje berre i minnetalene. Oppetter midtgangen låg det tett med kransar og blomehelsingar frå alt frå speidarane i Skånevik til United World College i Fjaler, som Tungesvik var med å etablere. Tungesvik hadde ein finger med i det meste.

Meiningars mot

Dottera teikna eit bilete av ein kjær ektemann og far for kona Liv og dei fem borna, som kom i løpet av sju år. Men og av ein politikar og organisasjonsmann med sterkt engasjement og meiningars mot. Særleg i abortkamp og alkoholpolitikk meinte han sterkt og ofte.

– Han var ei eldsjel som ønskte å byggje fellesskap i bygdene. Han la seg opp i mykje, men var driven av ekte kjærleik, sa ho.

Den same faren som var ein moralist i spaltene, var empatisk og varm i møte med menneske. Han tok seg tid til å vitje sjuke og einsame.

Heime i Skånevik bygde han Frihamn, eit terapisenter etter inspirasjon av Modum Bad. Pasientane der var og velkomne i heimen til familien Tungesvik.

– Kan hende ikkje heilt etter legeboka, men då var far medmenneske minst like mykje som fagmann, sa dottera.

Sterke røter

Frihamn vart seld for snart ti år sidan, då Tungesvik var 72 år gammal. Då opna han privat psykiatripraksis med kona som sekretær og it-ekspert, fortalde ho til humring frå den fullsette kyrkja.

Ordførar Siri Klokkerstuen i Etne gav Tungesvik skryt for at han hadde reist ut, samla erfaring og kom heim for å realisere draumen sin om eit terapisenter i heimbygda.

– Tungesvik hadde sterke, faste røter i Skånevik, sa ordføraren.

Marita Aarekol

KrF-leiar Hareide kalla Tungesvik ein bauta og eit førebilete.

– Han var ein stor og idealistisk politikar, men han var først og fremst eit varmt og ærleg medmenneske, sa KrF-leiaren.

Hans første møte med Tungesvik var på ein speidarleir, der troppen frå Bømlo hamna ved sida av troppen frå Etne. Den vart leia av ekteparet Tungesvik.

– Han hadde eit brennande engasjement som tende andre menneske. Engasjementet vil brenne etter han lenge, sa Hareide.