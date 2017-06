Basiru Jaiteh (27) og Fredrik Opoku (23)

– Jeg er oppvokst i Bergen og reiser ikke herfra før alle vet hvem jeg er. Og da håper jeg at New York er neste. Basiru er basketspiller, men jeg drømmer om en fremtid på catwalken. Vi får mye positiv oppmerksomhet for stilen vår både fra gutter og jenter. Det er aldri noen som er frekke eller negative. Tvert imot får vi respekt fordi vi prøver noe nytt. Bergen er en stor nok by til at det er rom for å skille seg ut. Mange tar kontakt og sier at det er fet stil dere har.