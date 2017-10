Prisen er stikk til Norge, mener ekspert. Her er reaksjonene på fredspristildelingen.

Ekspertene mener det er et stikk til Norge når Nobels fredspris gikk til kampanjen for forbud mot atomvåpen (ICAN). Norge var et av flere NATO-land som i juli ikke støttet den historiske resolusjonen om forbud av atomvåpen.

– Dette er en kritikk av atomlandene, Nato og også Norge, sier tidligere direktør i Nobelinstituttet, Geir Lundestad, til NRK.

Lundestad, som har skrevet en Nobel-bok, mener ICANs kampanje minner om landminekampanjen, som hadde enorm suksess.

– En av forskjellene er at ICAN vil møte på atskillig sterkere motkrefter, så får vi se hva resultatene blir, sier han.

NUPI-forskeren Sverre Lodgaard mener atommaktene holder seg til disse våpnene fordi de tror de har en militær og politisk nytteverdi.

– Den nytteverdien bunner seg i forestillingen om at de våpnene kan brukes. Det er her ICAN setter inn støtet. De prøver å stigmatisere våpenet, og undergrave forestillingene om kjernefysisk avskrekking. Troen på den avskrekkingen er kanskje det aller største hinderet for en nedrustning til null, sier Lodgaard.

Lysbakken: – Må få konsekvenser

SV-leder Audun Lysbakken hyller beslutningen om å gi fredsprisen til ICAN, og utfordrer Stortinget til å skrive under på FN-traktaten som forbyr atomvåpen.

– Denne prisen gir viktig legitimitet til kampen mot atomvåpen, og må få følger for norsk politikk, sier han.

SV nominerte ICAN til fredsprisen i januar. Partilederen er strålende fornøyd med at prisen gikk til en organisasjon som tar opp kampen mot atomvåpen.

– Det er en fantastisk viktig og riktig fredspris, som kommer akkurat på riktig tidspunkt i det frykten for atomkrig er mer reell enn på mange tiår, og FN har satt i gang arbeidet med et forbud mot atomvåpen. Dette er en kraftig utfordring til atommaktene, sier SV-lederen til TV 2.

Videre legger han til at han mener prisen også er en kraftig utfordring til den norske regjeringen, som han mener har satt Norge på feil side av de internasjonale forhandlingene om atomvåpen. SV-lederen sier videre at partiet tirsdag neste uke vil fremme et forslag i Stortinget om at Norge skal begynne prosessen med å skifte side og slutte seg til kampen mot atomvåpen i FN.

– Det blir veldig spennende å se hvordan Stortinget tar imot det forslaget nå.

Støre: – En klok tildeling

Ap-leder Jonas Gahr Støre mener Nobels fredspris til ICAN er en klok tildeling helt i tråd med kjernen i Nobels testamente, men retter et spark til regjeringen for ikke å ha vært en aktiv nok pådriver for atomnedrustning.

– Solberg-regjeringen valgte å trekke Norge ut av lederrollen vi hadde i dette arbeidet, men stortingsflertallet har gitt klart uttrykk for at Norge skal jobbe aktivt for en verden uten atomvåpen. Her har Høyre-Frp-regjeringen vært for passiv, sier Ap-lederen.

Han mener atomfaren er enda farligere nå enn under atomstriden under den kalde krigen. Derfor påhviler det både atommaktene og stater som ikke har atomvåpen et stort ansvar om å bidra til nedrustning, sier Støre, som nå forventer en langt mer aktiv holdning fra Norges regjering.

Hareide: – Må sette fart i arbeidet

KrF-leder Knut Arild Hareide håper tildelingen av Nobels fredspris til ICAN vil sette fart i arbeidet for atomnedrustning.

– Mitt håp er at dette vil fremskynde arbeidet for atomnedrustning, ikke minst ved å revitalisere en prosess som også inkluderer atommaktene, sier Hareide.

KrF-lederen mener ICANs arbeid ikke minst er viktig for å skape kunnskap og bevisstgjøring om risikoen ved masseødeleggelsesvåpen og nødvendigheten av å få ny fart i arbeidet for gjensidig og kontrollert avvikling av atomvåpenarsenalene.

– Gjennom vår tilslutning til ikkespredningsavtalen har vi for lengst bekreftet at Norge ikke vil anskaffe atomvåpen. Utfordringen er å få atommaktene til å gjennomføre målet om atomnedrustning og hindre at nye land anskaffer slike våpen. Det krever verifiserbare avtaler og gode kontrollmekanismer, sier Hareide.

Sp: – Velfortjent og viktig

Også Senterpartiet, som har støttet opp om kampen for at Norge skulle støtte et atomvåpenforbud i FN, gratulerer ICAN med fredsprisen.

– Det er en velfortjent pris om en problemstilling som er svært aktuell og viktig. Både på grunn av det langvarige arbeidet som nå har lyktes med å få FN til å vedta et forbud mot atomvåpen, og fordi problemstillingen omkring atomvåpen har blitt mer utfordrende det siste året, sier Sps parlamentariske leder Marit Arnstad.

Senterpartiet har programfestet at Norge bør jobbe videre for en internasjonalt bindende avtale som forbyr atomvåpen.

– Vi stiller oss helt og fullt bak det som er hovedtenkningen til ICAN, nemlig å erkjenne at all bruk av atomvåpen medfører katastrofale humanitære konsekvenser, sier Arnstad.

Grande: – Ble nesten litt rørt

Venstre-leder Trine Skei Grande mener fredsprisen til ICAN kommer på riktig tid. Hun håper prisen øker presset for et atomvåpenforbud – også i norsk politikk.

– Jeg kjente at jeg nesten ble litt rørt. Dette er en kjempeviktig og riktig pris. Den kommer også på et riktig tidspunkt, hvor dette initiativet virkelig trenger den hjelpen og støtten, sier Grande til NRK.

Hun håper at prisen vil påvirke både Høyre og Arbeiderpartiet, slik at de går sammen med Venstre og andre partier i kampen for et atomvåpenforbud.

– Jeg håper at dette øker presset, også i norsk politikk, og at det sørger for at vi får mye mer fokus på nedrustning og kampen mot atomvåpen, som er kjempeviktig i den tiden vi er i nå, sier Grande.

Hun legger til at statsminister Erna Solberg (H), som Grande for tiden er i regjeringssamtaler med, har hennes fulle støtte dersom hun velger å snu i spørsmålet.

NUPI: – En klassisk fredspris

Årets fredspristildeling er en hyllest av det tradisjonelle arbeidet for fred og nedrustning, mener NUPI-direktør Ulf Sverdrup.

– Fredsprisen til ICAN er på mange måter en klassisk fredspristildeling. Mange vil glede seg over denne prisen. Samtidig vil jo atommaktene og flere med dem si at atomvåpen er nødvendig for ivareta fred og sikkerhet i verden, sier Sverdrup, som på forhånd gjettet på at årets pris kunne være knyttet til arbeidet mot atomvåpen.

Røde Kors-president Sven Mollekleiv var selv til stede da avtalen som forbyr atomvåpen ble vedtatt for to uker siden.

– Kampen mot atomvåpen handler i bunn og grunn om å beskytte mennesker mot konsekvensen av et grusomt våpen. Dette er et viktig humanitært arbeid og en verdig vinner av Nobels fredspris, sier Mollekleiv i en pressemelding.