Lakselobbyisten Frode Reppe ba fiskeriminister Per Sandberg og hans statssekretær Roy Angelvik om hjelp i hemmelige eposter.

Dagbladet melder at kommunikasjonssjef i Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL), Frode Reppe, i fjor ville etablere en skjult kanal til Fiskeridepartementets toppledelse. Reppe skrev imidlertid feil epostadresse i mailen som skulle til fiskeriminister Per Sandberg (Frp). Epostene havnet i stedet i innboksen til en privatperson. I stedet for å benytte de offisielle epostadressene, ble private Gmail-kontoer benyttet.

Ba om hjelp

Reppe ba Sandberg og Angelvik om hjelp til å få fram sitt budskap overfor Klima- og miljødepartementet, uten at det kunne spores tilbake til NSL og oppdretterne, går det fram av epostene Dagbladet har fått tilgang til. Han ba også om hjelp til å varsle en sak inn for Riksrevisjonen og om at det skulle legges til rette for kompensasjon til oppdrettere i Hardanger.

Bakteppet for Reppes eposter er en betent konflikt mellom marine forskningsmiljøer og oppdrettsnæringen.

Dagbladet viser også til en epost der Reppe sendte Per Sandberg et uferdig dokument med en rekke påstander om norsk lakseforskning, blant annet at Hardanger-oppdretterne har tapt store penger over flere år på grunn av for strenge restriksjoner. Disse restriksjonene ble nylig opphevet og erstattet med nye retningslinjer.

Ikke journalført

Verken Angelvik eller Sandberg har journalført epostene fra Reppe.

Angelvik sier til Dagbladet at normal saksgang er å be fagavdelingen om en vurdering, og det ble ikke gjort den gangen siden det ikke ble journalført, men at det er nå gjort. Hvorfor NSL valgte å bruke hans private epost vet han ikke noe om.

Frode Reppe sier til avisen at hans jobb er å drive med lobbyvirksomhet og at det har han heller aldri lagt skjul på.

– Jeg bruker absolutt alle midler. Noen ganger bommer jeg, andre ganger treffer jeg. Det som er viktig for meg er at alle vet hva vi mener, og at de små familieeide bedriftene er viktige, sier Frode Reppe.