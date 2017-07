Akutt mannskapsmangel gjør at Widerøe kansellerer flyavganger over hele landet i sommer. Samferdselsdepartementet truer med kutt i støtten.

Widerøe kansellerer planlagte flygninger over hele landet fordi de har færre piloter enn prognosen deres tilsa, skriver Helgelands blad.

Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Widerøe, Silje Brandvoll, sier til NTB at rundt 100 avganger vil bli kansellert i juli.

– Noen total oversikt er vanskelig å gi, det varierer fra dag til dag, sier Brandvoll.

Kunder får alternativer

Brandvoll forsikrer at kundene det gjelder, blir kontaktet minst to uker før de skal fly, med et tilbud om en alternativ rute eller avgang. Planene er fortsatt ikke helt lagt, så flere Widerøe-kunder kan få telefon fra selskapet framover.

– Vi jobber fortløpende, og etter hvert som kanselleringene blir klare, så blir passasjerene kontaktet. De kan være trygge på at de får beskjed hvis deres flygninger blir berørt.

Brandvoll sier også at de først og fremst kansellerer avganger som hadde få passasjerer.

Mangler piloter

Grunnen til at Widerøe må kansellere, er at de mangler piloter. Flere har sluttet eller gått over i deltidsstillinger enn det selskapet forventet.

– Dessverre har vi hatt større avgang og permisjoner enn normalt i vår. Vi må derfor kutte produksjonen, sier Brandvoll til avisen.

Til høsten vil selskapet endre ruteprogrammet sitt og kutte i de kommersielle rutene. Brandvoll utelukker ikke at selskapet har gapt over for mye med flere ruteutvidelser.

– Vi har planlagt for mye produksjon i forhold til det vi hadde kapasitet til, sier hun.

Truer med trekk

Samferdselsdepartementet, som har kontrakt med Widerøe om enkelte ruter, følger situasjonen nøye.

– Vi har stilt et strengt krav til regularitet i kontrakten med selskapet, og har grunn til å tro at trusselen om trekk i tilskudd er et tungtveiende hensyn når selskapet foretar prioriteringer, sier pressevakt Tor Midtbø til avisen.

Brandvoll sier til Helgelands blad at flyselskapet «forventer å være innenfor de regularitetsklavene som Samferdselsdepartementet har satt for året som helhet».