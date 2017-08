Politiet har fått melding om at et småfly har styrtet i Sør-Aurdal i Oppland. Store redningsressurser er sendt til stedet.

– Innkommet melding til operasjonssentralen Innlandet om at det har vært en hendelse der ett småfly har styrtet i en fjellvegg i fjellet Dyttholknatten, skriver politiet i en pressemelding tirsdag kveld.

Politiet opplyser at de foreløpig ikke vet noe om antall personer i flyet, eller omfanget av ulykken.

– Noen redningsetater er på stedet – andre er på vei til stedet, skriver politiet.

Ifølge VG har et redningshelikopter, en luftambulanse og et politihelikopter rykket ut. Hovedredningssentralen i Sør-Norge bekrefter at de er involvert i aksjonen.

– Det er politiet som koordinerer innsatsen. Det er mye ressurser på vei til stedet, sier redningsleder Børge Galta ved Hovedredningssentralen Sør-Norge til NTB.