Raymond Johansen: Jeg har full tillit til byråd Lan Marie Berg

Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap) sier han har full tillit til Lan Marie Berg (MDG).

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) sier han har full tillit til byråd Lan Marie Berg (MDG).

Etter å ha lagt fram de nye stegene i gjenåpningsplanen for Oslo, ble Johansen pepret med spørsmål om hva han foreta seg under onsdagens skjebnemøte i bystyret der de skal behandle mistillitsforslaget mot Berg.

På spørsmål om hvorvidt han vil stille kabinettsspørsmål, om hva som skjer hvis mistillitsforslaget får flertall, eller om han vil be Berg om å selv tre av, gjentok byrådslederen samme budskap.

– Jeg har full tillit til min byråd Lan Marie Berg. Det er et møte i bystyret i morgen, og jeg mener det er naturlig at den videre debatten fortsetter der.

Det er flertall for mistillitsforslaget mot Berg etter at Rødt tirsdag offentliggjorde at de vil støtte det.

Kunne informert tidligere

Bakgrunnen for saken er Oslos nye reservevannløsning. Den anslås å koste 17,7 milliarder kroner, noe som er 5,2 milliarder mer enn tidligere anslått. Opposisjonen i Oslo har omtalt dette som den største budsjettsprekken i noen norsk kommune noensinne.

Mens Raymond Johansen orienterte om koronatiltak forsvarte miljøbyråd Lan Marie Berg sin håndtering av saken i finansutvalget.

Opposisjonen har vært svært kritisk til budsjettsprekken, men også til informasjonsflyten. En gjennomgang fra VG har tidligere vist at Berg ble informert ved minst fem anledninger om økte kostnader i enten deler eller hele prosjektet – uten å informere bystyret.

Berg sa tirsdag ingenting om å gå av, men erkjente at saken er alvorlig og at det kunne vært klokt å orientere bystyret tidligere om at kostnadsrammen kunne sprekke.

– Jeg har ikke holdt tilbake informasjon i denne saken, og har vært opptatt av å sette bystyret raskt i stand til å fatte beslutning i denne saken. Det hadde kanskje vært klokt å be om et lukket møte etter at vi hadde fått rapporten den 17. februar, men bystyret fikk informasjon etter dette, sa Berg.

Byrådet kan gå av

Både Avisa Oslo , Dagbladet , NRK og Aftenposten erfarer fra det de beskriver som sentrale kilder at det kan bli aktuelt for byrådsleder Johansen å stille kabinettsspørsmål dersom det stilles mistillitsforslag mot Berg.

Det innebærer i så fall at byrådet går av dersom mistillitsforslaget får gjennomslag. Så langt er ikke dette bekreftet fra Ap-hold, men Oslo Aps leder Frode Jacobsen har sagt at de mener det ikke er grunnlag for mistillit.

– Vi har hørt hva Rødt har sagt og sett deres konklusjon. Vi er uenig i de vurderinger som er gjort og mener det ikke er grunnlag for mistillit. Fram til bystyrets møte i morgen vil vi diskutere nærmere hva dette betyr, skriver Jacobsen i en sms til NTB.

Høyre klare til å overta

Rødt, Venstre, KrF, Frp, Høyre, FNB og Sp har varslet at de vil støtte mistillitsforslaget mot Berg, som ble fremmet av Frp. Høyre har imidlertid sagt at de kan snu i saken dersom det kom ny informasjon i saken i møtet i finansutvalget tirsdag kveld.

Høyres gruppeleder Anne Haabeth Rygg uttaler samtidig til Aftenposten at partiet er klare til å påta seg byrådsansvar dersom det rødgrønne byrådet går av ved et eventuelt kabinettsspørsmål.

De rødgrønne vil imidlertid fortsatt ha flertall, og Høyres gruppeleder understreker overfor avisen at det vil bli utfordrende å danne et borgerlig byråd.