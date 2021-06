22 sporprøver kan undersøkes i ny Baneheia-etterforskning

Etter gjennomgang av eksisterende DNA-materiale fra Baneheia-etterforskningen har Oslo universitetssykehus identifisert 22 sporprøver.

19. mai 2000 forsvant to små jenter i Baneheia utenfor Kristiansand. To døgn senere ble de funnet drept. Foto: Jan T. Espedal / Aftenposten (arkiv)

NTB

Flesteparten av prøvene har ikke blitt undersøkt siden etterforskningen etter drapene i Baneheia i 2000, skriver VG.

Samlingen av prøver kom etter at Gjenopptakelseskommisjonen i 2018 ba om en liste over gjenværende DNA-materiale i saken. Prøvene stammer blant annet fra hender, negler og bein på de drepte jentene, Stine Sofie Sørstrønen og Lena Sløgedal Paulsen.

Ved Oslo universitetssykehus (OUS) identifiserte ekspertene da 22 sporprøver som de mener kan være aktuelle for nye DNA-analyser, under forutsetning av at prøvene inneholder DNA av mannlig opprinnelse.

Flesteparten av prøvene ble undersøkt for 21 år siden, men er aldri undersøkt med moderne analysemetoder for DNA. Mens man den gang kunne få frem 11 markører i DNA-prøvene, er det i dag mulig å få frem 24 slike markører.

Statsadvokat Andreas Schei vil ikke svare på spørsmål knyttet til DNA-prøvene i saken, men har tidligere uttalt at påtalemyndigheten har god tro på at den pågående etterforskningen vil munne ut i nye spor.

Søndag tok Oslo-politiet, som står for den nye etterforskningen av Baneheia-saken, nye DNA-prøver av Viggo Kristiansen. Selve prøvetakingen gikk greit for seg, meldte Kristiansens støttespillere.

– Vi er fornøyd med at DNA etterforskes skikkelig. Nå skal alle tilknyttet saken igjen DNA-testes, ikke bare Viggo Kristiansen, sier Terje Helland i støttegruppen som har jobbet for å få Kristiansens sak prøvd på nytt.