Vil forkaste handelsavtaler og «stille Kina til ansvar»

Unge Høyres Kina-opprør ble slått ned på landsmøtet. Forsker mener ungdomsforslagene går lenger enn noen andre seriøse partier i Europa.

Ungdomspolitikerne i Høyre maner moderpartiet til opprør mot Kinas fremvekst i verdenssamfunnet. Satsingen på dialog er ikke nok mener Unge Høyre-leder Ola Svenneby:

– Det blir som å sitte i 1931 å diskutere med Stalin for å finne ut om han er en ok fyr eller ikke. Vi har direkte belegg for å si at Kinas interesser er motstridende til våre.

På landsmøtet fremmet de et resolusjonsforslag av den tydelige sorten. Handelsavtalen med Kina mener de bygger på «grunnleggende udemokratiske» verdier. Norge bør jobbe for å begrense Kinas innflytelse i verden og i organisasjoner som WHO. Norge skal også opprette tettere forbindelse med andre land i Sør-Asia for å blokkere landets tilstedeværelse i regionen.

– Ytre nasjonalistisk

Forslaget til Unge Høyre går lenger enn noen seriøse politiske partier i Europa har formulert, ifølge UiB- og Nupi-forsker Hans Jørgen Gåsemyr.

Hans spesialfelt er kinesisk politikk og samfunn samt internasjonale relasjoner. Forslaget fra Unge Høyre mener han går langt ut over det de fleste land vil stå inne for.

– Den linjen de legger seg på her minner mer om den ytre nasjonalistiske linjen i USA. Den går langt ut over det europeiske land vil si og president Biden for den saks skyld. Det er ganske spisset.

Spesielt den eksplisitte ordlyden rundt begrep som «minimere Kinas innflytelse» og «forhindre Kinas voksende handels- og militære omdømme» mener han går veldig langt og indikere direkte motarbeiding av Kina.

Blir ikke behandlet

Unge Høyre-leder Svenneby understreker at han ikke vil betvile postdoktorens faglige kunnskap på noen som helst måte, men undrer seg likevel over reaksjonene resolusjonsforslaget har fått.

– Er dette noe nytt egentlig? Hva gjør Nato i Europa om de ikke direkte jobber for å begrense innflytelsen til Russland, som er en direkte trussel for vårt levesett, våre verdier og vår økonomi.

Også i moderpartiet var det sterke reaksjoner, og resolusjonsforslaget blir ikke behandlet i sin helhet. I stedet stemte de over et endringsforslag til partiprogrammet hvor det heter at man vil «aktivt motarbeide kinesisk innflytelse blant annet gjennom styrking av sikkerhetsloven og samarbeid med andre land.» Forslaget ble forkastet av et stort flertall.

Svenneby står på at det ikke er noe nytt de kommer frem med.

– For førti år siden var det uttalt mål om å begrense sovjetisk innflytelse. Ikke fordi det var noe galt med de sovjetiske innbyggerne, men fordi styresmaktene der var en trussel mot vårt levesett, våre verdier og vår kultur.

– Ville fått konsekvenser

Dersom resolusjonsforslaget hadde blitt en del av Høyres politiske program vil det få betydelige konsekvenser, ikke minst med tanke på at de er et regjeringsparti, mener forsker Gåsemyr.

Statsminister Erna Solberg (H) registrerer kritikken fra Unge Høyre. Hun understreker på sin side at Kina er en vetomakt i sikkerhetsrådet.

– Det er verdens nest største økonomi. Det er et utrolig viktig land om vi ønsker å oppnå noe på områder som klima, miljø og global helse. Dialog er et bedre spor, uten at jeg er naiv nok til å tro at lille Norge endrer holdningene til kineserne bare fordi vi har dialog med dem om spørsmål om menneskerettigheter.

Hun mener det likevel gir mer effekt og inntrykk på et land som er opptatt av å bli behandlet med respekt enn å stå på utsiden og rope.

– Det gir ingen effekt.

– Kina vil styre verdensordenen

Stalin-uttalelsen fra Unge Høyre-lederen kommenterer hun slik:

– Enden på visen med Stalin var et av de største folkemordene vi har hatt. Det hadde ingen effekt på menneskerettighetene og vi fikk andre verdenskrig. Det er ikke sikkert dialog hadde hjulpet, men det vet vi jo ikke.

Svenneby sier han ikke har problemer med å forstå partiledelsens argumenter og vil ikke kalle dem for feige.

– Men jeg synes ikke Kinas utvikling får den oppmerksomheten det fortjener. De har ikke bare et mål om å styre verdensøkonomien, men verdensordenen.