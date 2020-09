Kvinnen fikk et illebefinnende og havnet på sykehus i Førde. Det forhindret et stort koronautbrudd.

Den over 75 år gamle Sandnes-kvinnen var på busstur med 39 andre pensjonister, da hun fikk et akutt illebefinnende og ble lagt inn på sykehus i Førde.

Kommuneoverlege Hans Petter Torvik i Sandnes er klar på at kvinnens illebefinnende etter alt å dømme hindret et stort koronautbrudd i Sør-Rogaland. Foto: Ove Heimsvik

– Hadde de forlatt bussen og gått hver til sitt, er det klart at dette ville blitt omfattende. Før dette skjedde var det ingen i bussen som tenkte over at noen av medpassasjerene kunne være smittet av korona, sier kommuneoverlege.