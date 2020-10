Rune Andersen blir ny sjef for Sjøforsvaret

Flaggkommandør Rune Andersen er i statsråd fredag utnevnt til kontreadmiral og til stillingen som ny sjef for Sjøforsvaret.

Rune Andersen, her på KNM «Otto Sverdrup» under Nato-øvelsen Trident Juncture i 2018. Foto: Gorm Kallestad / NTB

NTB

Andersen har blant annet operativ erfaring fra MTB-våpenet, hvor han blant annet har vært skipssjef og divisjonssjef. Han har vært militærassistent for sjef Sjøforsvaret og sjef for MTB treningssenter, og han har hatt to stillinger ved Forsvarsdepartementets avdeling for forsvarspolitikk.

Han overtar jobben til Nils Andreas Stensønes, som er utnevnt til ny sjef for Etterretningstjenesten.

Den nye sjefen for Sjøforsvaret starter i stillingen fra det tidspunktet Forsvarsdepartementet bestemmer.