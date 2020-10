Aktor: – Bertheussen kunne bivåne dette fra orkesterplass i sin egen forestilling

Statsadvokat Frederik Ranke la torsdag ned påstand om to års fengsel for Laila Anita Bertheussen.

Publisert Publisert For mindre enn 3 timer siden

Aktor Frederik Ranke i samtale med forsvarer John Christian Elden under rettssaken mot Laila Anita Bertheussen i Oslo tingrett torsdag. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

NTB

I sitt sluttinnlegg sa han at trusselnivået mot daværende justisminister Tor Mikkel Wara endret seg radikalt etter 6. desember 2018, da den første hendelsen hans samboer er tiltalt for inntraff.

– PST skjerpet risikovurderingen av Wara to ganger etter det, og det ble satt i gang omfattende sikkerhetstiltak. Bertheussen kunne bivåne dette fra orkesterplass i sin egen forestilling, sa Ranke.

Av tiltakene som ble innført, var et såkalt panic room med en pansret dør i 2. etasje i parets bolig.

Tidligere dommer

Aktoratet tok utgangspunkt i tidligere dommer og sammenlignet dem med truslene i tiltalen. En av disse dommene falt i fjor da Høyesterett dømte islamisten Mohyeldeen Mohammad til to år og seks måneders fengsel for trusler mot daværende stortingsrepresentant Abid Raja (V) i 2016.

– Tenk om det var et ekstremt miljø som sto bak disse truslene? Da ville straffen mot Mohyeldeen blitt peanuts, sa statsadvokaten.

Påtalemyndigheten mener at saken skiller seg fra tidligere avgjørelser, og at det må vises i en streng påstand. Ranke viste til at Bertheussen sto bak flere trusler, og at de var nøye planlagt.

– I vår sak har tiltalte gjort omfattende forberedelser over lang tid og nøye iscenesatt sine trusler, sa statsadvokaten.

Han la ikke ned påstand om at 55-åringen skal betale sakskostnader, fordi hun har svært begrenset inntekt, slik at et krav først og fremst ville rammet Wara, som er fornærmet i saken.

Ingvil Smines Tybring-Gjedde og bistandsadvokat Hermann Skard under rettssaken mot Laila Anita Bertheussen i Oslo tingrett torsdag. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– En umulig skvis

Ranke beskrev Waras situasjon i saken som svært vanskelig. Før samboeren ble siktet uttalte han at truslene var skremmende og ubehagelige, og at han oppfattet det som en trussel mot demokratiet.

I retten har Wara derimot tonet ned sine påstander og opptrådt støttende.

– Dette er svært krevende for Wara. Hans samboer står tiltalt for svært alvorlige forhold. Han er i en umulig skvis, sa aktor.

Han la til at han valgte å legge vekt på uttalelser Wara ga som justisminister, og at han ikke ville kommentere hans rettslige forklaring ytterligere.

Hermann Skard, som er bistandsadvokat for ekteparet Ingvil Smines Tybring-Gjedde og Christian Tybring-Gjedde, gjentok at han la ned påstand om erstatning begrenset oppad til 5000 kroner.

«Ingvil fra Tveita»

Han åpnet for at Wara ikke snakket sant i retten om en SMS-utveksling han hadde hatt med Skards klient.

– Han ville nok prøve å hjelpe Laila fra Lødingen, men det er ikke lurt å krenke Ingvil Smines Tybring-Gjedde. Da kjenner han ikke Ingvil fra Tveita, sa Skard og hevdet at Wara i retten har latt troverdigheten til en justisminister gå ut med badevannet.

Les også Skard: Bertheussen møtte venninnen med en knyttneve

Han var mektig imponert over Bertheussens kommunikasjonsstrategi.

– Hun har klart å gjennomføre dette helt uten bistand fra noen som har langt mer kompetanse om dette enn henne. Men hun ble innhentet av politiet, sa bistandsadvokaten og beskrev seg selv som så amatørmessig når det gjelder kommunikasjonsstrategi at han kan kalles Last House.

Referansen siktet til kommunikasjonsbyrået First House, der blant andre Tor Mikkel Wara arbeider.