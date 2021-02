Terrortiltalt kvinne løslatt fra varetekt

Kvinnen som er tiltalt for årelang deltakelse i ekstremistgruppen IS, er løslatt fra varetekt, melder Aftenposten.

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 40 minutter siden

Kvinnen har sittet varetektsfengslet siden hun for rundt et år siden ble hentet ut fra al-Hol-leiren i Syria sammen med sine to små barn.

Hun er tiltalt for å ha deltatt i ekstremistgruppa IS fra 2013 til 2019 ved å ha tilrettelagt gjennom å passe hus og barn for at hennes ektemenn kunne delta i stridshandlinger. Rettssaken mot henne starter i Oslo tingrett mandag.

Hun nekter straffskyld.