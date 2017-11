Christine Meyer overhørte alle våre og andres bekymringer. Derfor måtte jeg trekke i nødbremsen, sier finansminister Siv Jensen om hvorfor SSB-sjefen måtte gå.

Siv Jensen (Frp) sier i et intervju med NTB at tilliten til SSB-sjef Christine Meyer ble borte fordi hun kjørte fram den omstridte omorganiseringen uten å lytte til advarsler og bekymringer fra departementet og andre samfunnsaktører.

– I styringsdialogen departementet har hatt med SSB hele dette året, har vi gitt uttrykk for at en eventuell omorganiseringsprosess måtte avvente statistikklovutvalgets innstilling og ikke forskuttere dette arbeidet, sier Siv Jensen.

Klarte ikke bli enige

Finansminister sier at de har uttrykt uro for SSBs evne til å levere på modeller og samfunnsoppdrag som både departementer, storting, partene i samfunnslivet og mange andre, er helt avhengig av.

– Men så kom vi over i en fase der dette ikke lenger bare var en planlagt omorganisering. Til tross for de advarslene vi og mange andre har kommet med hele året, så valgte hun likevel å gå og implementere dette. Da var det helt naturlig for meg å trekke i nødbremsen, sier Jensen, som også peker på tillitten til SSB som en medvirkende årsak til at Meyer måtte gå.

– Situasjonen begynte å bli kritisk, og da var jeg nødt til å gjøre dette, sier Jensen.

Innvandringsregnskapet

Hun avviser anklagene om at hennes engasjement i saken først og fremst dreier seg om at forskerne bak innvandringsregnskapet var blant 25 omplasserte forskere.

– Jeg har ikke vært opptatt av enkeltpersoner i det hele tatt, men en av konsekvensene av det hun satte i verk, var at modellene for innvandring og de som skulle håndtere modellene, ble plassert på to helt forskjellige steder, og det var noe jeg måtte begynne å stille spørsmål ved – hvordan skal man operere modeller uten operatører, sier Jensen.