Politiet mener Janne Jemtland (36) ble drept hjemme på gården der hun bodde, opplyste politiet på en pressekonferanse fredag formiddag.

Politiets foreløpige konklusjon av etterforskningen av drapet på kvinnen er at det er ekteparets eiendom i Brumunddal som er åstedet.

Erkjenner ikke straffskyld

Ektemannen er fengslet og siktet for drapet, men erkjenner ikke straffskyld etter siktelsen, opplyste politiadvokat André Lillehovde van der Eynden under et pressemøte fredag morgen.

– Han har vært villig til å forklare seg for politiet. Han erkjenner ikke straffskyld for drap, men knytter seg til den situasjonen der Janne Jemtland døde, sier politiadvokaten.

Politiet har så langt ikke opplyst om hva dødsårsaken er.

Politiet: Har en teori

– Politiet har en drapsteori og en klar teori om hva som er skjedd, sier van der Eynden, men sier politiet vil være tilbakeholden med å gi detaljerte opplysninger i saken.

– Det er andre hensyn å ta her også. Først og fremst hensynet til de pårørende og etterlatte. Dette er en tragisk sak med uante konsekvenser for de etterlatte, sier politiadvokaten som understreker at domstolen har fått innsyn i bevisene som ligger til grunn for å sikte ektemannen.