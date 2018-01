Men kulturminister Trine Skei Grande forstår regjeringskollega Sylvi Listhaugs frustrasjon.

«Det viktigste for meg, som jeg kommer til å jobbe mye med, det er overgrep mot barn, disse monstrene på nettet som lurer unger (...)», sa Sylvi Listhaug til VG da hun fikk nøklene til Justisdepartementet onsdag.

Det har vekket reaksjoner, men justisministeren har gjentatt og begrunnet begrepsbruken på NRK Dagsrevyen 24. januar.

– Jeg ville aldri brukt det ordet

Regjeringskollega og Venstre-leder Trine Skei Grande ville valgt andre ord.

– Hva synes du om at justisministeren kaller overgripere for monstre?

– Jeg forstår hennes frustrasjon når det gjelder tallene som viser at vi stadig vekk får flere anmeldelser. Jeg ville aldri brukt det ordet om andre mennesker, selv om det er ekstreme situasjoner. Men det er bra at hun har et engasjement, og at vi får løftet dette temaet, sier Grande til Aftenposten.

– Er det greit for Venstre å sitte i regjering med statsråder som bruker slike ord?

– Vi kommer sikkert til å ha en vanskelig balansegang fremover for å finne ut hvilke ord som er greit både for Frps Venstre-ord og for Venstres Frp-ord. Men det får gå seg til litt fremover, tror jeg, sier Grande.

Erna Solberg: – Monstrøse handlinger

– Hva synes du om Sylvi Listhaugs bruk av ordet «monster» om overgripere på nett, statsminister Erna Solberg?

– Jeg mener de handlingene som beskrives, for eksempel når det er bestilt overgrep i andre land, er helt monstrøse handlinger. Det er handlinger som jeg tror vi alle synes er utrolig vanskelig å forholde oss til. Så synes jeg det er viktigere å diskutere hvordan vi løfter kampen mot denne typen overgrep enn det er å diskutere alle ordene, sier Solberg til Aftenposten.

– Men mener du hun burde beskrevet handlingene, og ikke personene, som monster?

– Jeg går ikke inn i den typen diskusjon, sier Solberg og får støtte av finansminister og Frp-leder Siv Jensen.

– Nå må vi ha fokus på hva dette handler om. Det handler om at uskyldige barn i altfor stor utstrekning utsettes for overgrep som de fleste av oss ikke klarer å forstå. Jeg mener det er greit å sette ord på ting. Det er en avsporing fra dere i media å gjøre dette til en debatt om ord når det egentlig burde handle om hvordan vi både forebygger og forhindrer at vi har den typen overgrep, sier Jensen.