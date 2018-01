Etter at tidligere Unge Høyre-leder Kristian Tonning Riise trakk seg, har partiet mottatt 15 varsler, hvorav ti gjelder Riise.

– Vi har prøvd å få en oversikt over denne situasjonen. Vi har sviktet unge medlemmer i en situasjon der de trengte det som mest, sa generalsekretær John-Ragnar Aarset i Høyre på en pressekonferanse i Oslo tirsdag kveld.

Aarset og fungerende leder i Unge Høyre, Sandra Bruflot, orienterte om hva partiet har gjort etter at varslingssakene dukket opp.

Unge Høyres tidligere generalsekretær Christopher Wand har tidligere beklaget håndteringen av et varsel han mottok så tidlig som i 2014.

– Da Kristian gikk av, visste vi ikke om varslersakene. Vi visste ikke alt det vi vet nå. Det som er kommet fram nå er sjokkerende, og jeg er utrolig lei meg, sa Bruflot som kjempet med tårene.

For å sikre at varslerne blir ivaretatt i fremtiden, vil Unge Høyre opprette to stillinger med egne kontaktpersoner utenfor organisasjonen og sørge for at terskelen for å varsle er så lav som mulig. Partiet vil også innføre rutiner for å få dokumentert og skrevet ned varslene.