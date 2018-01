Janne Jemtlands ektemann er pågrepet og siktet for drap på 36-åringen, selv om kvinnen ennå ikke er funnet. Han nekter straffskyld for forsettlig drap.

Ektemannen ble pågrepet i Brumunddal fredag kveld. Det etter at tekniske spor førte til at politiet mener de har skjellig grunn til mistanke om at ektemannen har begått drap.

– Han erkjenner ikke straffskyld for forsettlig drap. Ut over det kan jeg ikke forklare noe nærmere om hva han har forklart til politiet, sier advokat Ida Andenæs til NTB.

Hun forteller at hun satt sammen med klienten i avhør hos politiet fra fredag kveld og et godt stykke ut over natten.

– Avhøret ble avsluttet nærmere klokken 2 i natt. Jeg vet foreløpig ikke når det er planlagt nytt avhør, sier advokaten, som forteller at mannen samarbeider med politiet.

– Siktet for drap

– Bakgrunnen for pågripelsen er tekniske funn som er gjort på eiendommen til Jemtland og ektemannen fredag, sa påtaleansvarlig Julie Dalsveen i Innlandet politidistrikt på politiets pressekonferanse sent fredag kveld.

Ektemannen er siktet for drap etter straffelovens paragraf 275 og vil bli fremstilt for varetektsfengsling mandag i Hedmarken tingrett.

– Pågripelsen foregikk uten dramatikk. Vi tar sikte på foreta et foreløpig avhør i kveld, opplyser Dalsveen.

Politiet tok beslag i to biler og en traktor tidligere fredag, men Dalsveen vil ikke gå inn på detaljene rundt hvor og hvilke spor som er funnet, utover at det var spor på eiendommen fredag som førte til siktelse og pågripelse.

– I denne fasen av etterforskningen ber vi om forståelse for at vi ikke kan svare på detaljerte spørsmål, sa Dalsveen.

Erkjenner ikke straffskyld

Ifølge Nettavisen erkjenner ikke siktede skyld for forsettlig drap.

Dette bekreftes av advokat Jon Christian Elden, som i en sms til avisa skriver at ektemannen nekter straffskyld for forsettlig drap.

«Han har hatt mange lange samtaler med min kollega Ida Andenæs, og samarbeider med politiet og vil avhøres gjennom helgen. Han erkjenner ikke skyld for forsettlig drap», heter det i tekstmeldingen.

– Ikke funnet

Janne Jemtland er ennå ikke funnet, men politiet vil fortsette å lete etter henne. Fredag ble det foretatt søk i Mjøsa.

– Søket vil fortsette, det er en prioritert oppgave å finne henne, understreker Dalsveen.

Lensmann i Ringsaker, Terje Krogstad, opplyser at eiendommen og et søkeområde er avsperret og bevoktet ettersom undersøkelsene fortsetter. Det er fortsatt fly- og droneforbund i radius på 5.000 meter fra eiendommen.

– Arbeidet fortsetter videre med 20 etterforskere fra Kripos i tillegg til ressurser fra Innlandet politidistrikt. Det er fortsatt mye arbeid som gjenstår, understreker han.

Lensmannen opplyste at politiet har fått over 200 tips fra publikum i saken og oppfordret personer som tror de kan ha opplysninger i saken om å kontakte politiet.

Følges opp

Ekteparets to barn på 11 og 13 år er blitt tett fulgt opp av venner og familie i samarbeid med kommunens barnevernstjeneste. De har nå fått oppnevnt Inger Johanne Reiestad Hansen som bistandsadvokat.

– Jeg har selvsagt ennå ikke vært i kontakt med barna. Nå har de behov for familie og barnevernstjenesten. Jeg skal ivareta barnas interesser. De er i en spesielt sårbar alder, som gjør dette ekstra vanskelig. De trenger omsorg, ikke advokat, men jeg skal ta vare på dem i prosessen framover, sier Reiestad Hansen til NRK.

Den siktede ektemannen har fått oppnevnt advokat Ida Andenæs som forsvarer. NTB har ikke lyktes å komme i kontakt med henne fredag kveld.

Janne Jemtland (36) fra Brumunddal har vært savnet i to uker. Tidlig i etterforskningen ble det gjort to funn av blod i nærheten av sentrum av Brumunddal. Det er bekreftet at blodet tilhørte Jemtland.

Hun er ikke sett siden natt til 29. desember. De to blodsporene har til nå vært de eneste konkrete sporene etter kvinnen.