Den 17 år gamle gutten som er siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen på Grønland i Oslo tirsdag, er varetektsfengslet i én uke med brev- og besøkskontroll.

Det opplyser politiadvokat Ingvild Myrold i Oslo politidistrikt til NTB onsdag kveld. 17-åringen er siktet sammen med en 19 år gammel mann. Sistnevnte vil bli fremstilt for varetektsfengsling på et senere tidspunkt. De to er siktet for drapsforsøk på en 18-åring som ble knivstukket på Grønland tirsdag kveld.

Politiet i Oslo fikk like etter klokken 19 tirsdag melding om at en person var blitt knivstukket i Motzfeldts gate på Grønland. Den fornærmede ble raskt tatt hånd om og kjørt til sykehus med alvorlige skader.

– Politiet fikk raskt kontroll på to antatte gjerningspersoner. De ble pågrepet og kjørt til arresten. Politiet har foretatt flere vitneavhør og undersøkelser på stedet og sikret nødvendige spor. Tilstanden til den fornærmede er alvorlig, men stabil. Han er utenfor livsfare, opplyser Myrold.

Det er Oslo-politiets seksjon for alvorlige voldssaker som etterforsker saken. Av hensyn til etterforskningen ønsker politiet foreløpig ikke å gå ut med ytterligere detaljer.