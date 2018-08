Årlig dør rundt 900 nordmenn etter å ha blitt rammet av influensavirus. Men kun hver fjerde nordmann i risikogruppen vaksinerer seg.

Før influensasesongen 2016/2017 tok kun 28 prosent av nordmenn i risikogruppen vaksine imot influensa, viser tall fra Nasjonalt vaksinasjonsregister. Det er langt unna målet på 75 prosent, skriver Dagbladet.

2,7 millioner mangler MMR-oppfrisking

Samtidig viser tall Folkehelseinstituttet at nær 1,5 millioner nordmenn har økt risiko for komplikasjoner ved influensa. Av disse er 900.000 i risikogruppen, som blant annet omfatter gravide, eldre over 65 år og helsepersonell.

Tallene Dagbladet gjengir viser også at inntil 2,7 millioner nordmenn har behov for oppfrisking av MMR-vaksinen for å være fullt beskyttet mot eksempelvis meslinger.

Hvordan man kan få til økt voksenvaksinasjon skal være tema under en debatt i Arendalsuka torsdag.

Utreder voksenprogram

I dag finnes det ikke et systematisk program for vaksinasjon utover barnevaksinasjonsprogrammet. Men nå utreder Folkehelseinstituttet, på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet, hvordan en voksen-vaksinasjonsprogram kan gjennomføres.

Rapporten skal leveres 1. desember i år.