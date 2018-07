En 17 år gammel gutt er pågrepet for drapet på 13 år gamle Sunniva Ødegård, som natt til mandag ble funnet død på Jæren.

– En ung mann på 17 år er siktet for drapet på 13 år gamle Sunniva, begynner politiadvokat Herdis Traa pressekonferansen med klokken 09.15.

Mannen skal være en norsk statsborger, og er bosatt på Varhaug. Siktelsen skal være basert på tips, etterforskning og avhør, opplyser politiet.

Politiet forteller at de i løpet av det siste døgnet har drevet en omfattende etterforskning med bistand fra Kripos.

Etterforskningen er fremdeles i en for tidlig fase til å si hvordan jenten ble drept.

– Sunniva vil bli obdusert seinere i dag, og da kan vi si mer om dødsårsaken, sier etterforskningsleder Bjørn Kåre Dahl.

Kjenning av politiet

Traa forteller at mannen er en kjenning av politiet, men ikke på grunn av voldssaker.

Han skal selv ha kommet til politiet på mandag kveld, og ble pågrepet på stasjonen. Siden da har han sittet i avhør hos politiet.

– Politiet vil begjære mannen varetektsfengslet i dag. Vi vil også be om to uker varetektsfengsling med brev- og besøksforbud, sier Traa.

17-åringen skal ifølge politiet, nekte for å ha gjort det han er siktet for, men forteller at han har vært på åstedet der jenten ble funnet. Han har fått oppnevnt advokat Tor Inge Borgersen som forsvarer.

– Vi er svært interessert i tips fra publikum om ting folk mener kan ha betydning for saken vi nå etterforsker, sier Dahl.

Fakta: Fakta om drapssaken på Jæren Søndag kveld 29 juli gikk 13 år gamle Sunniva Ødegård, fra Varhaug på Jæren i Rogaland, hjem etter å ha vært på besøk hos en kamerat.

På vei hjem snakket Ødegård i telefonen med sin 14-år gamle kjæreste, ifølge kjærestens mor.

Klokken var omtrent 22.30 da linjen ble brutt, har kjærestens mor uttalt.

– Nå er jeg hjemme. Shit!, er det siste hun skal ha sagt før linjen ble brutt, ifølge moren.

Da hun ikke kom hjem til avtalt tid, gikk Ødegårds far ut for å lete etter henne i 23-tiden.

Ute i nabolaget traff han en politipatrulje som allerede var i området på et annet oppdrag, og sammen lette de etter 13-åringen.

Klokken 3.10 natt til mandag ble Ødegård funnet på en sti i et boligstrøk, om lag 150 meter fra der hun bor.

Funn på åstedet gjorde politiet betraktet dødsfallet som mistenkelig og satte i gang full drapsetterforskning, med bistand fra Kripos.

Tirsdag 31. juli opplyser politiet at en 17 år gammel gutt er siktet i saken.

17-åringen meldte seg selv til politiet, men nekter for at han har gjort det han er siktet for. Han har fortalt at han har vært ved åstedet. Kilde NTB

Tror hun ble drept

Det var natt til mandag jenten ble funnet død på gangstien ved jernbanelinjen på Varhaug i Stavanger.

Herdis Traa, mediekontakt for påtale ved Sør-Vest politidistrikt, sa til BT i går at en voksen person fant henne på en sti om lag 150 meter fra 13-åringens hjem.

– Vår hovedteori er at vi står overfor et drap, men vi holder også andre muligheter åpne, sa Traa i går.