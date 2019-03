Rødts forslag om å stanse navnebyttet for NSB fikk ikke flertall i Stortinget etter at regjeringspartiene og MDG stemte mot.

– Jeg er skuffet over at vi ikke fikk flertall for forslaget vårt om å stanse NSBs navnebytte. Frp har kritisert navnebyttet i mediene, men i Stortinget støtter de det, og reiser attpåtil debatten om hvorvidt staten skal eie NSB i det hele tatt, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes etter stortingsbehandlingen torsdag.

Han sier de likevel er glade for at de fikk behandlet forslaget og viser til et stort engasjement i befolkningen om navnebyttet.

Tirsdag kunngjorde NSB at de skal bytte navn til Vy. Navneendringen ble latterliggjort både av politikere og vanlige folk.

– Alle ler av navnet Vy, sa Rødt-leder Bjørnar Moxnes i Stortinget. Han mener imidlertid at engasjementet handler om mer enn at folk ikke liker navnet.

– Engasjementet handler ikke bare om at navnet er latterlig, ikke om rein nostalgi, men om at NSB for de fleste av oss er noe mer enn en merkevare. Det handler om jernbanen vi bygde og betalte i fellesskap, som knyttet folk i dette langstrakte landet tettere sammen, sier han.

Ap, Sp og SV støttet Rødts forslag.