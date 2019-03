Kjell Inge Røkke skal ha stanset planene for skyskraperen Store Blå på Fornebu. Begrunnelsen er høydebegrensningene som de folkevalgte har lagt.

– Det eneste som er avklart er at bygget og Verdenshavets hovedkontor skal realiseres, men hvor det blir er uavklart. Med de politiske rammene på Fornebu blir det ikke her. Dette skriver direktør i Røkkes selskap REV Ocean, Nina Jensen, i en SMS til BT.

Dermed skal Kjell Inge Røkke være på utkikk etter en alternativ plassering for den vel 200 meter høye skyskraperen.

– Med de høydebegrensninger som er lagt av Bærums folkevalgte, får ikke REV Ocean det nødvendige volum til å oppfylle ambisjonene om et slagkraftig internasjonalt havsenter, opplyser Torstein Storækre i FP Eiendom. Dette ifølge Budstikka.

– Høyden er problematisk

Bergen kommune har tidligere meldt sin interesse for skyskraperen. Sammen med Universitetet i Bergen har byrådsleder Harald Schjeldrup alt hatt et møte med Nina Jensen om saken, der de inviterte Røkke og Jensen til å vurdere Bergen som plassering.

I Bergen ble det umiddelbart en diskusjon om høyden på bygget.

Schjelderup sier han er kjent med at Bærum Høyre for en uke siden sa nei til tårnet.

– Det betyr at alle partier i Bærum sier nei til høyden, selv om de gjerne ønsker resten. I vårt møte med Nina Jensen på UiB var jeg tydelig på at det marine innholdskonseptet passer svært godt i Bergen, men at høyden også her er problematisk. Dersom det er et omforent utgangspunkt, er vi klar for dialog, sier Schjelderup.

Flere med i kampen

Også i Os og Askøy er det interesse for å gi plass til Røkke-tårnet. Terje Søviknes ønsker skyskraperen velkommen til den nye Lyseparken ved E39. Han er åpen for at det her kan bygges i høyden.

På Askøy åpner ordfører Terje Mathiassen (Ap) for at Det store blå kan bygges på Byneset, like ved Askøybrua. Heller ikke han er fremmed for høyden på vel 200 meter. Både Os og Askøy har avtalt møter med Nina Jensen om saken.

Vil lage havklynge

I Verdenshavets hovedkontor skal Kjell Inge Røkke etter planen garantere for husleien i en tredjedel av bygget. Her skal forskere, gründere, organisasjoner og andre som ikke kan betale markedsleie, men som har gode havprosjekter, få plass.

En tredjedel skal forbeholdes havnæringer som fiskeoppdrett og rederibransje. Den siste tredjedelen er planlagt som hotell. Her er tanken at huset i seg selv vil skaffe mange gjester.