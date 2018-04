I et Facebook-innlegg går tidligere statsråd Ola Borten Moe (Sp) hardt ut mot kulturminister Trine Skei Grandes (V) håndtering av saken om sex med en 17-åring.

I innlegget bekrefter den tidligere oljeministeren at Grande hadde intim omgang med 17-åringen på hans bryllupsfest i 2008. Grande var da 38 år, nestleder i Venstre og stortingsrepresentant.

«Mange var til stede og fikk det med seg. Jeg vil karakterisere det som en offentlig hemmelighet. Fra hans og fra familiens side har det imidlertid aldri vært noe ønske om offentlighet rundt saken», skriver Borten Moe og retter skarp kritikk mot Grande for å omtale saken på en måte som han mener mistenkeliggjør den nå 26 år gamle mannen.

Innlegget ble lagt ut kort tid før Venstre skulle holde pressekonferanse om partiets landsmøte til helgen.

– Jeg har ingen kommentarer til dette, sier Venstre-lederen til NTB tirsdag.

«Rykteflom»

Saken ble først offentlig kjent i januar i år under regjeringsforhandlingene på Jeløya og fikk mye oppmerksomhet etter at Venstre-lederen selv snakket om den i et større intervju med Aftenposten 16. januar.

To dager senere kommenterte 26-åringen Grandes versjon av historien, som han mener er gal, i VG.

På Facebook kritiserer Borten Moe Grande for å tilsløre sannheten etter at saken igjen ble omtalt i VG i påsken. Der omtales saken som en «rykteflom» og et forsøk på å torpedere regjeringsforhandlingene.

– På Jeløya merket vi at veldig mange var interessert i den prosessen som pågikk ved forhandlingsbordet – og mange ønsket å torpedere den. Og noen var villige til å bruke mye penger for det, sier Grande i VG-intervjuet.

Mannen som var involvert i hendelsen, skal ha blitt tilbudt 400 000 kroner av nettstedet Resett for historien.

Det er uttalelser som dette som skal være grunnen til at Borgen Moe nå rykker ut.

– Drøy historie

«Ingen innrømmelse av det faktiske forholdet, tvert imot ny mistenkeliggjøring av varsler. Det er vanskelig å sitte igjen med et annet inntrykk enn at her er det [en] som forteller en drøy historie for å fremme en politisk agenda og egen økonomisk vinning,» skriver Borten Moe, som presiserer at 26-åringen avslo tilbudet fra Resett.

«Det hersker ingen tvil om de faktiske forhold. Dette handler imidlertid ikke om episoden tilbake i 2008, der skjedde det ingenting ulovlig. Men det handler om at en person som slett ikke har ønsket eller søkt oppmerksomhet om saken, blir mistenkeliggjort for å fortelle sannheten av en av Norges mektigste personer gjennom Norges mektigste medier. Det er ikke greit», skriver Borten Moe.