Oslo tingrett har varetektsfengslet en 34 år gammel russisk mann i to uker etter at politiet torsdag fant eksplosiver i en leilighet på Rosenhoff.

Mannen ble fremstilt for fengsling av politiet i et rettsmøte som begynte klokken 12.15 lørdag og som foregikk bak lukkede dører av hensyn til etterforskningen.

I kjølvannet av at politiet rykket ut på en adresse på Rosenhoff i Oslo torsdag, ble det funnet en mistenkelig gjenstand på stedet. En av de tre personene som befant seg i den aktuelle leiligheten, ble pågrepet og siktet for grov ulovlig befatning med eksplosiver i den hensikt å begå en straffbar handling. Etter avhør fredag bestemte oslopolitiet seg for å fremstille mannen for varetekt lørdag.

Oslo tingrett delte politiets oppfatning om at det er gode grunner til å mistenke mannen for en straffbar handling.

– Retten har ved denne vurderingen lagt særlig vekt på politiets opplysninger og dokumentasjon av den bombeliknende gjenstanden som ble funnet i siktedes leilighet, skriver dommerfullmektig Einar Salvesen Lieung i kjennelsen.

– Siktede har i avhør knyttet seg til gjenstanden og har gitt opplysninger som innebærer at retten mener det er skjellig grunn til å mistenke ham for å ha til hensikt å begå en straffbar handling.

Politiet ba retten fengsle 34-åringen i to uker, noe de fikk medhold i. Retten ga politiet også medhold i kravet om at den siktede må sitte fengslet med brev- og besøksforbud i hele perioden.

Mannen er russisk statsborger med tsjetsjensk bakgrunn og kjent fra politiet fra tidligere. Han er ikke bosatt i Oslo, men et annet sted på Østlandet hvor han skal ha bodd i flere år.