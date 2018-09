DNB var først ute med å øke renten på boliglån etter at Norges Bank hevet styringsrenten med 0,25 prosentpoeng. Like etter fulgte SpareBank 1 Østlandet etter.

Fredag varslet DNB at banken vil øke sine renter på boliglån tilsvarende.

– Etter en lang periode med historisk lave boliglånsrenter er det ikke overraskende at rentene nå er på vei opp, sier konsernsjef for personmarkedet i DNB, Ingjerd Blekeli Spiten, i en pressemelding.

Hun understreker at renteøkningen fra Norges Bank ikke kom overraskende.

– Derfor tror vi de fleste låntakerne er forberedt på dette, sier hun.

Endringen for eksisterende DNB-kunder vil tre i kraft fra 4. november etter at Norges Bank torsdag hevet styringsrenten fra 0,5 til 0,75 prosent.

Det var første gang på over sju år at sentralbanken satte opp renten.

Klatreetapper

Fredag ettermiddag varslet også SpareBank 1 Østlandet at banken øker rentene på innskudd og lån med i hovedsak 0,25 prosentpoeng. Boliglån for unge økes med i hovedsak 0,2 prosentpoeng, ifølge personmarkedsdirektør Kari Gisnås.

– Etter sju år med fallende og svært lave renter starter nå klatreetappene. De vil komme pent og forsiktig, sier hun i en pressemelding , og oppfordrer folk til å øke sparingen.

For nye lån gjelder de nye prisene fra onsdag 26. september. For innskudd og for eksisterende lån gjelder de nye prisene fra 11. oktober for bedriftsmarkedskunder og fra 8. november for boliglåns- og personmarkedskunder.

Dyrere å låne inn penger

Spiten i DNB sier det er mange faktorer som påvirker rentene kundene betaler på boliglånet sitt.

– Det har lenge vært forventet at Norges Bank ville øke styringsrenten på rentemøtet 20. september, blant annet på bakgrunn av de signaler sentralbanken selv har gitt. Dette har gitt seg utslag i økte pengemarkedsrenter over noe tid, sier hun.

Ny beste veiledende rente hos DNB blir nå 2,30 prosent til førstegangs boligkjøpere og kunder med såkalt grønt boliglån.

Utsikter til bedre vekst i norsk økonomi, lavere arbeidsledighet og inflasjon nær målet er viktige årsaker til at Norges Bank nå er i gang med sine lenge varslede renteøkninger.

Alt tyder på at styringsrenten skal videre oppover, og innen tre år kan boliglånsrenten være på rundt 4 prosent, ifølge prognosene i Norges Banks pengepolitiske rapport.

Ber kunder bytte bank

Det er normalt at bankene setter opp sine utlånsrenter i kjølvannet av renteheving fra sentralbanken. Forbrukerrådet mener likevel at folk som allerede betaler 3 prosent rente eller mer på boliglånet sitt, ikke bør godta høyere rente.

– De bør heller vurdere å flytte lånet, sa fagansvarlig for Finansportalen hos Forbrukerrådet, Elisabeth Realfsen, til NTB torsdag.

Hun viste til at bankene allerede har tjent godt på rentenedsettelsene i Norges Bank fra 2016.

– Siden da har de største bankenes fortjeneste på boliglån vært så høy at de fint tåler en litt høyere rente i pengemarkedet uten å sette opp prisene til kundene, sa Realfsen.