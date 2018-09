En yngre mann mistet onsdag kveld livet i en ATV-ulykke på fylkesvei 170 i Verdal.

Politiet opplyser at mannen var alvorlig skadd etter at han fikk ATV-en over seg. Han fikk livreddende førstehjelp, men livet hans sto ikke til å redde.

– Han er bekreftet omkommet. Pårørende er varslet. Det var ingen andre kjøretøy innblandet, sier operasjonsleder Bernt Tiller i Trøndelag politidistrikt til NTB.

Politiet fikk melding om utforkjøringen klokken 19.05. Det var forbipasserende som fant ATV-en i grøften og så at det lå en ung mann under den.