I statsbudsjettet for neste år foreslår regjeringen å bruke nær 1,9 milliarder kroner til skredsikring av riksveier og fylkesveier.

Nær 1,1 milliarder kroner skal gå til sikring av riksveier, mens 800 millioner kroner går til sikring av fylkesveier.

Pengene til fylkesveiprosjektene gis til fylkeskommunene, og det er Sogn og Fjordane som får mest (208 millioner kroner), ifølge Trønder-Avisa.

Dette får fylkene

For de øvrige fylkene er fordelingen som følger:

Nordland: 105 millioner kroner

Finnmark: 86,7 millioner kroner

Troms: 80,5 millioner kroner

Hordaland: 74,4 millioner kroner

Møre og Romsdal: 74,4 millioner kroner

Trøndelag: 72,4 millioner kroner

Vest-Agder: 20,4 millioner kroner

Telemark: 19,4 millioner kroner

Oppland: 15,3 millioner kroner

Buskerud: 14,3 millioner kroner

Hedmark: 6,1 millioner kroner

Akershus, Aust-Agder, Oslo, Rogaland, Vestfold og Østfold får ingenting.

I tillegg til de øremerkede statlige midlene kommer refusjon av merverdiavgift som fylkeskommunene mottar for sine investeringer.

200 millioner til Hardanger

- Hordaland får 74,4 millioner kroner, som vi skal fordele på fylket. Samtidig kommer det inndekning på over 200 millioner til Rv. 13 Skjervet og Deildo, som går direkte over statsbudsjettet.

– Dette har vært en viktig prioritering for den Blågrøne regjeringa sitt første statsbudsjett, sier Geir Angeltveit, fylkespolitiker fra Venstre.

For skredsikring er riksveier det i Nasjonal transportplan (NTP) for 2018-2029 lagt opp til et årlig gjennomsnitt for skredsikring riksveier på om lag 590 millioner kroner i første seksårsperiode. I statsbudsjettet for 2019 er det foreslått bevilget 1 093,4 millioner kroner.

- Med bevilgningen for 2019 er vi dermed godt i rute for å oppfylle NTP, sier Ove Trellevik, stortingsrepresentant (H).