Politiet mener Janne Jemtland ble skutt med et håndvåpen 29. desember, og at hun døde av skuddskadene. Ektemannen har forklart at det var en ulykke.

– Vi har grunn til å si at Janne Jemtland ble skutt, hun ble påført dødelige skuddskader 29. desember, og hun døde denne dagen, opplyste politiadvokat André Lillehovde van der Eynden på en pressekonferanse fredag formiddag.

Politiets teori er at Jemtland ble skutt utendørs.

Han sier 36-åringen ble skutt med et håndvåpen, men politiet har ennå ikke funnet dette skytevåpenet. Våpenet er naturligvis helt sentralt i politiets videre etterforskning, sier politiadvokaten.

– Vi har ikke lokalisert våpenet, men mener det er et håndvåpen. Vi har øvrige spor vi jobber etter og prøver å få så mye informasjon som mulig om dette våpenet uten å være i fysisk besittelse av det. Våpenet som er involvert, er helt sentralt, men vi har andre spor vi jobber ut fra, og vi mener vi kan danne oss en god oversikt over våpenet nå, sier politiadvokaten.

Hevder det var en ulykke

Jemtlands drapssiktede ektemann har så langt vært i syv politiavhør, og han blir avhørt på nytt fredag.

– Siktede har denne uken forklart seg for politiet fra tirsdag og frem til i går, og det er planlagt avhør også i dag, fredag, sier van der Eynden.

– Siktede erkjenner ikke det han er siktet for, han erkjenner ikke drap, men knytter seg til situasjonen hvor Janne døde, sier han.

– Slik politiet oppfatter hans forklaring, så forklarer han at dette var et uhell, sier politiadvokaten.

Han kan ikke gå nærmere inn på forklaringen av hensyn til etterforskningen.

Mann siktet for falsk forklaring

Politiet opplyste fredag også at de har siktet en mann fra Ringsaker for falsk forklaring i saken. Han ble avhørt som vitne 17. januar.

– Vi har grunn til å tro at det er mer sannsynlig enn ikke at han ga uriktige opplysninger, og han er siktet for dette. Vi har per nå ikke grunn til å mistenke at han var delaktig i drapshandlingen, men hans rolle for øvrig i saken har vi behov for å avklare, sier van der Eynden.

Mannen er pågrepet og blir fremstilt for varetektsfengsling i Hedmarken tingrett fredag formiddag.

– Han vil ikke forklare seg for politiet, sier politiadvokaten.

Politiet mener nå at Jemtlands mobiltelefon, som sist ble registrert av en basestasjon i Brumunddal sentrum klokken 5.50 drapsnatten, ble ødelagt her.

Politiet mener også at Janne Jemtland ble fraktet med et kjøretøy til Eid bro i Våler kommune og dumpet i Glomma, der hun ble funnet på bunnen lørdag 14. januar.

Svært omfattende etterforskning

Lensmann Terje Krogstad i Ringsaker opplyste at det er gjennomført syv lange og omfattende avhør av den siktede ektemannen.

– Vi har også avhørt 60 vitner, noen av dem flere ganger. I alt 400 personer er involvert i denne saken. Vi har gjort 250 beslag, og 15–20 etterforskere arbeider med saken både lokalt og med bistand fra blant annet Kripos, sa Krogstad.