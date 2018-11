Et stort overskudd av sauekjøtt gjør at Norturas datterselskap, Noridane, nå skal eksportere sauekjøtt til Oman.

Det melder avisa Nationen , som siterer nettstedet Landbruk24.

Norsk pris

– Det er korrekt at Noridane i disse dager skal eksportere sau til Oman, sier assisterende kommunikasjonsdirektør i Nortura, Eskil Pedersen til avisa.

– Sauekjøttet blir solgt til tilnærmet norsk pris. Sauekjøtt er populært i Oman og importeres i store mengder fra New Zealand og Australia hvert år. Som kjent er det utfordringer med store mengder sauekjøtt i Norge, og det er viktig å finne måter å få avsetning på denne råvaren, sier Pedersen videre.

For mye på lager

Noridane Foods AS, et selskap Nortura eier to tredeler av aksjene i, skal stå for eksporten. Ifølge Nortura har de ikke eksportert sauekjøtt til Oman tidligere.

Styreleder Trine Hasvang Vaag i Nortura sier at bedriften ikke går stort i minus på Oman-eksporten.

– Jeg vet at prisen vi får til Oman er ganske bra, som gjør at vi ikke går på noe stort tap på dette salget. Årsaken er at vi har for mye sau på lager, og at vi ikke klarer å selge alt i det norske markedet, sier Vaag.

Vaag opplyser til Nationen at det foreløpig er uklart hvor mye kjøtt som skal eksporteres.