Totalt 14 tilbydere av mobiltjenester må endre måten de markedsfører seg på etter å ha blitt gransket av Forbrukertilsynet. Tilbyderne gir ikke nok informasjon.

Det er den harde dommen fra Forbrukertilsynet, som nå har gitt mobilselskapene frist til 3. september med å legge fram endringer.

«Tilsynet avdekket at det er et gjennomgående problem at tilbyderne ikke har god nok informasjon om hva som ikke er inkludert i abonnementet», heter det i en pressemelding.

Blant annet er det få av tilbyderne som informerer godt nok om at «roam like home» – som går ut på at forbrukeren kan bruke mobildata på samme vilkår som hjemme i Norge – ikke gjelder når man bruker mobildata på fly og skip, mener forvaltningsorganet.

– Informasjon som dette må komme tydelig fram i markedsføringen, slik at forbrukeren slipper en uforventet høy mobilregning etter ferien, sier nestleder Bente Øverli i Forbrukertilsynet.

Tilsynet, som ble gjennomført i samarbeid med 22 andre europeiske land tidligere i år, tok for seg markedsføringen på mobilselskapenes hjemmesider.