Norge mangler et system for smittesporing. – Smitten stopper ikke ved kommunegrensene

Leder for smittevernkontoret i Bergen etterlyser et nasjonalt system for sporing av koronasmitte.

– Kommunene trenger et felles digitalt system for å registrere og spore opp koronasmitte, sier leder for smittevernkontoret i Bergen, Egil Kaberuka-Nielsen. Foto: Jannica Luoto (arkiv)