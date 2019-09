ExxonMobil gir seg etter 50 år på norsk sokkel og har solgt sine eierandeler til det norske olje- og gasselskapet Vår Energi, melder flere medier.

Tre uavhengige kilder opplyser til Reuters at ExxonMobil i løpet av de siste dagene har blitt enig med en kjøper om betingelsene for salget.

Det norske olje- og gasselskapet Vår Energi er ifølge Dagens Næringsliv kjøper, og kjøpesummen skal ifølge avisen være på mellom 4 og 4,5 milliarder dollar, mellom 36 og 40 milliarder kroner.

De ansatte i Vår Energi, der italienske ENI eier 69,6 prosent og det norskeide oppkjøpsfondet HitecVision 30,4 prosent, ble orientert om kjøpet torsdag. Det samme ble de ansatte i ExxonMobil, opplyser kilder til DN.

Ingen overraskelse

Nyheten om at verdens største uavhengige energiselskap gir seg på norsk sokkel, kommer ikke som noen stor overraskelse for oljeanalytiker Trond Omdal. Han viser til at selskapet i 2017 solgte feltene de opererte selv.

Produksjonen på feltene var da på rundt 170.000 fat olje i døgnet.

– Dette var en av de første aktørene på norsk sokkel, så dette er en viktig begivenhet, sier den selvstendige oljeanalytikeren til NTB. Omdal har bakgrunn fra både Pareto og Fearnley Securities.

Satser på skiferolje

Analyseselskapet Rystad Energy anslo i juni at ExxonMobils felt i Nordsjøen inneholdt rundt 530 millioner fat olje. Selskapet har andeler i over 20 oljefelt på norsk sokkel, med Equinor og Royal Dutch Shell som operatører.

Ifølge Reuters selger selskapet seg nå ut for å satse på skiferolje i USA og på nye prosjekter i andre deler av verden, som Guyana, Papua Ny-Guinea, Brasil og Mosambik.

Aksjekursen til selskapet gikk opp med 1,7 prosent på New York-børsen etter at nyheten om salget ble kjent.

Varer ikke evig

Trond Omdal mener salget er et signal om at norsk sokkel ikke vil vare evig.

– Det drukner veldig i den politiske debatten om å kutte CO2-utslipp og fase ut oljeproduksjonen, men det er en naturlig utvikling, sier han.

Omdal er ikke helt klar til å spå slutten for norsk olje- og gassektor, men tror toppen snart er nådd. Etter 2025, eller i hvert fall 2030, begynner norsk produksjon og falle, spår han. Han påpeker at det er vanlig at man finner de største feltene i et område først. Så blir funnene mindre og mindre.

Derfor har også de store oljeselskapene vist mindre interesse i leterundene, påpeker analytikeren.

Store Sverdrup

Johan Sverdrup-feltet, 155 kilometer vest for Stavanger, er et unntak, en «freak incident», ifølge Omdal. Dette er det største funnet på norsk sokkel siden midten av 1980-tallet og beregnes å inneholde 2,7 milliarder fat olje. Produksjonen skal starte i oktober.

– Vi kommer til å ha store inntekter i mange år framover, understreker Omdal.

Men dersom det ikke gjøres nye store funn, vil leverandørindustrien merke det etter 2021-2022, mener han.