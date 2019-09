En av tre kvinner over 55 år går ikke til legen for å sjekke seg for livmorhalskreft. Kreftregisteret er bekymret.

Mange godt voksne kvinner har kanskje hatt samme partner i en årrekke og tenker at undersøkelsen ikke lenger er nødvendig. Men det er den, understreker Ameli Tropé, leder av Livmorhalsprogrammet i Kreftregisteret.

Denne type kreft bruker lang tid på å utvikle seg. Celleforandringen kan i noen tilfeller komme flere tiår etter den opprinnelige smitten. Mer enn en tredel av krefttilfellene blir påvist hos kvinner som er over 50 år.

Risikoen reduseres med 80 prosent

– At utviklingen går langsomt er egentlig bra, for da har vi gode muligheter for å oppdage forstadier og forebygge kreft. Samtidig er det viktig å ta prøver så lenge påminnelsene fra Livmorhalsprogrammet kommer, også for dem som har hatt et stabilt samliv over flere tiår, sier Tropé.

Livmorhalskreft forårsakes av smitte fra viruset HPV, som i hovedsak overføres ved seksuell kontakt. Går man til jevnlig kontroll, reduseres risikoen for at viruset skal utvikles til kreft med opptil 80 prosent.

Kurven flater ut

Mange som får kreftdiagnosen, har ikke fulgt oppfordringen om å gå til legen for en underlivsprøve, og dette bekymrer ekspertene.

Utviklingen viser en økning i oppmøte blant kvinner under 40 år, mens for kvinner over 55 har kurven flatet ut og er kanskje i ferd med å gå nedover. Andelen ligger nå på 67 prosent – det betyr at 138.000 kvinner i denne aldersgruppen ikke går til kontroll slik de oppfordres til.

Over 300 kvinner får livmorhalskreft årlig, og mellom 70 og 90 dør av sykdommen hvert år.