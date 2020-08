Denne forsnakkelsen kan bety at hun vil bli Venstre-leder

Kunnskapsminister Guri Melby vil fortsatt ikke si om hun stiller som kandidat til å bli Venstre-leder. Men en liten forsnakkelse kan tyde på det.

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

Kunnskapsminister Guri Melby møtte Venstre-medlemmer på Café Opera tirsdag ettermiddag. Samtidig er hun sentral i spekulasjonene rundt Venstres nye lederkabal, men Melby vil verken avkrefte eller bekrefte at hun er lederkandidat. Foto: Ørjan Deisz

Melby omtalte nemlig Sveinung Rotevatn og Abid Raja som «de andre lederkandidatene» i intervjuet med BT.

Kort tid senere meldte NRK at Melby skal ha sagt til valgkomiteen at hun er aktuell som kandidat for å bli leder i Venstre, men at hun har stilt betingelser til hvem som kan bli nestledere.

NRKs artikkel er basert på anonyme kilder. BT har ikke fått bekreftet opplysningene. Men en liten forsnakkelse kan tolkes i den retningen, da Melby tirsdag ettermiddag møtte på et improvisert medlemsmøte i Bergen.

– Ber om forståelse

– Jeg har hele tiden sagt at jeg stiller meg til disposisjon for partiet. Så har jeg snakket med valgkomiteen, men jeg ber om forståelse for at jeg ikke vil si hva jeg har sagt til dem, sier Melby da BT spør om hun er aktuell som Venstre-leder.

– Sveinung Rotevatn og Abid Raja har begge fortalt hva de har sagt til valgkomiteen. Hvorfor kan ikke du gjøre det nå?

– Sveinung og Abid har sikkert vært klare til å fortelle dette lenge. Jeg har vært opptatt med skolestart og oppgavene som kunnskapsminister, og ber om forståelse for at jeg ikke vil si noe før jeg mener det er riktig tid.

Les også No blir Venstre-kabalen avgjort

Forsnakkelsen

– Men opplever du støtte når du reiser rundt i landet, som på denne turen til Bergen og Alver? spør BT.

Da svarer Melby med det som kan tolkes som en forsnakkelse:

– Ja, men det gjør sikkert de andre lederkandidatene også.

– Du sa «de andre lederkandidatene». Betyr det at du også er en lederkandidat?

– Altså, kandidat til Venstres ledelse. Jeg sitter jo allerede i sentralstyret, og er innstilt til å fortsette der. Så sånn sett er jeg allerede en del av Venstres ledelse, svarer Melby.

Hun ønsker ikke å si om hun vil vente til valgkomiteens innstilling blir klar før hun forteller omverdenen hva hun har bestemt seg for. Komiteen har frist til 28. august.

– Det kan bli før. Det kan bli etterpå, svarer hun.

Melby var i Bergen i egenskap av å være kunnskapsminister tirsdag, og hadde besøkt både Amalie Skram videregående skole, Hyssingen produksjonsskole og Knarvik videregående.

Oppmøtet var ikke det helt store på medlemsmøtet, noe både tropevarmen og kort frist kan få skylden for. Leder i Vestland Unge Venstre, Ole Martini (til høyre) var imponert over kunnskapsministeren. Han er også delegat på landsmøtet i september. Foto: Ørjan Deisz

– Ikke nødvendig å stenge skoler

Klokken 16 var det trommet sammen et hastig innkalt medlemsmøte for Venstres medlemmer. Kun 10–12 personer møtte opp på Café Opera i tropevarmen, men de fikk høre en engasjert kunnskapsminister snakke om koronasituasjonen og skolepolitikk. Hun overtok Kunnskapsdepartementet 13. mars, dagen etter resten av regjeringen hadde stengt ned store deler av samfunnet, inkludert skoler og barnehager.

– Man brukte den største sleggen man hadde, og klarte å bremse smitten veldig bra. Så kan man spørre om det var nødvendig å bruke en så stor slegge, sa Melby, og konkluderte selv:

– I ettertid kan vi si at det kanskje ikke var nødvendig å stenge skolene og barnehagene. Men det var det ingen som visste da. Men vi visste at det ikke kunne bli en veldig langvarig situasjon, så vi brukte tiden på å lage regler som gjorde at vi kunne gjenåpne, sa Melby.

Hun sa at hun får spørsmål om hvorfor enmetersregelen ikke gjelder i skolene.

– Men det har den ikke gjort siden april. Det er umulig å ha en sånn regel i skolen, både fordi det ikke er plass og fordi barn trenger nærkontakt. Men så lenge vi andre holder en meters avstand og vasker hendene, bidrar vi til at barna kan ha en mest mulig normal skole og barnehage.

Vil korte ned programmet

Som leder i Venstres programkomité snakket Melby også om fremtidens Venstre. 1. oktober skal hun legge frem forslag til partiets stortingsvalgprogram neste år. Én ting er sikkert: Det blir kortere enn det eksisterende.

– Nå har vi et program på over 200 sider, der vi mener noe om alle politiske saker som tenkes kan. Det mener jeg ikke er hovedoppgaven vår. Vi må meisle ut de viktigste sakene for oss som parti, og fokusere på dem, sa Melby til Venstre-medlemmene.

Hun nevnte klima og miljø, skole og utdanning og fremtidens næringsliv som de tre hovedpunktene programforslaget vil kretse rundt.