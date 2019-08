Venstre, KrF og Høyre skal møtes onsdag kveld for å drøfte de siste utspillene i bompengeforhandlingene. Men Frp skal ikke delta, ifølge NRKs kilder.

– Du kan fiske i det vannet så mye du vil, men du kommer ikke til å få snøret i bånn, sa Erna Solberg (H) da programleder Fredrik Solvang forsøkte å få klarhet i om statsministeren ser en vei ut av den fastlåste situasjonen rundt mulige bompengekutt.

Solberg var gjest under partilederutspørringen på NRK1 onsdag. Hun ville ikke bekrefte opplysningene fra NRKs kilder om at det skulle holdes møte om bompengesaken onsdag kveld – og at Fremskrittspartiet ikke kom til å delta – men understreket at hun hadde kontakt med alle partiene i regjeringen.

Venstre-leder Trine Skei Grande ankom statsministerboligen kort tid etter, ifølge journalister på stedet.

– Vi jobber hardt for å finne gode løsninger som balanserer alles ønsker og behov, sa statsministeren til pressen da hun var på vei ut av NRK-bygget på Marienlyst i Oslo. Hun kastet verken lys over når en enighet kan være på plass eller hva løsningene kommer til å gå ut på.

Frp: – Vi er ferdig forhandlet

Det som er på det rene, er uansett at Venstre har avvist den såkalte skissen som foreligger og kommet med en pakke med nye forslag som partiet ønsker å få regjeringspartnerne med på. Frp har på sin side blankt avvist at det er noe mer å forhandle om.

– Venstre har hatt to måneder på seg til å legge sine ting i bordet. Vi anser oss fortsatt ferdige med forhandlingene, sa Frp-leder Siv Jensen til NTB onsdag ettermiddag.

Etter et over tre timer langt møte i stortingsgruppa, hadde Venstre-toppene Abid Raja og Terje Breivik et helt annet budskap: Forhandlingene fortsetter, og Venstre har en helt ny skisse til sine partnere i regjeringen.

– Venstre har vært opptatt av to ting i denne prosessen og i møtet i dag. Det er å sikre en løsning som er bra for klimaet, som får gjort noe med luftproblematikken i storbyene og som sikrer et godt alternativ til bilene, sa Breivik.

Venstre er åpen for å redusere bompengetrykket, slik Frp ønsker, men på ett vilkår: – Vi må være helt trygge på at vi ikke få mer biltrafikk. Det er helt avgjørende for oss, sa stortingsrepresentant Guri Melby.

Solberg ber om ro

Terje Bendiksby, NTB scanpix

Statsministeren reiste hjem fra Reykjavik på Island en dag tidligere enn planlagt tirsdag kveld, ifølge TV 2 for å ta grep om den eskalerende konflikten rundt bompengesaken. Men mens Siv Jensen og Venstre-leder Trine Skei Grande er i åpen konfrontasjon i mediene, var statsministeren ikke tilgjengelig for mediene før onsdag kveld.

– At man kommenterer saker på veien, får være opp til hvert enkelt parti, men jeg mener at vi akkurat nå bør finne fram til balansen som er nødvendig for å bli enige, sa Solberg til NTB.

Hun kalte tidligere onsdag hjem leder Kjell Ingolf Ropstad i Kristelig Folkeparti fra hans valgkampturné på Sørlandet. Onsdag ettermiddag bekreftet han overfor NTB at han var i Oslo for å være tilgjengelig i tilfelle det skulle blir behov for å møtes. Heller ikke KrF har godtatt skissen Frp hevder var klar til forankring i partiorganene.

Siv Jensen valgte på sin side å ta en tur i skogen etter endt arbeidsdag onsdag og la ut et bilde av seg og sin lille nevø i tilsynelatende rolige og harmoniske omgivelser ved en innsjø: «Frp og jeg har forhandlet oss ferdig. Men det er andre ting som er viktig også. Derfor er jeg en tur i marka med familien», skriver Frp-lederen.