Høie: – Informasjonen som lagres om oss kan redde liv

Regjeringen ber nordmenn laste ned smittesporingsappen.

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Statsminister Erna Solberg og helse- og omsorgsminister Bent Høie orienterer pressen om håndteringen av koronasituasjonen. Foto: Heiko Junge

Statsminister Erna Solberg og helseminister Bent Høie lanserte torsdag appen «Smittestopp».

– Jeg håper derfor at veldig mange gjør som statsministeren og meg; laster ned appen og blir med på å stoppe smitten, sa Høie.

Appen lar myndigheter spore bevegelsene til folk.

Formålet er å gi myndighetene informasjon om utviklingen av smitteutbruddet, samtidig som brukeren selv blir varslet dersom man kan ha blitt eksponert for koronaviruset.

– Informasjonen som lagres om oss kan redde liv, la Høie til.

Folkehelseinstituttets nye app smittestopp for smittesporing. Appen skal hjelpe myndighetene med smittesporing, men kan også brukes til å varsle brukeren om at han eller hun har vært i nærheten av noen som er smittet av koronaviruset. Foto: Stian Lysberg Solum

Solbergs appell til folket

Når en person får påvist smitte, starter en kartlegging der alle som har vært i kontakt med den smittede, må få karantenevarsel.

I dag foregår dette arbeidet manuelt, en prosess regjeringen beskriver som omstendelig og tidkrevende.

Denne appen kan effektivisere dette arbeidet, sa statsministeren, som kom med en rekke gulrøtter til dem som vil laste ned appen.

– Appen kan gi oss tilbake mer av friheten vår og kan bidra til at samfunnet åpnes raskere, sa hun, og la til:

– Derfor er min appell at flest mulig laster ned den appen og er med på en ny dugnad. Jeg kommer selv til å laste ned appen.

– Appen kan hjelpe med å målrette tiltak

Solberg fastslo at smittesporingsappen ikke bare kan gi bedre oversikt over pandemien, men også innsikt i hvilken effekt koronatiltakene har.

– Vi kan for eksempel se hva som skjer med risiko for smitte når vi gradvis åpner samfunnet mer. Når flere tar bussen, når flere går til frisøren eller når man følger barn til barnehagen, sa hun.

– Det vil gjøre det mulig for oss å målrette tiltakene bedre, lette på tiltak eller endre tiltak som ikke fungerer, sa statsministeren.

Flere har reagert på at opplysningene i appen ikke registreres på den enkeltes mobiltelefon, men i en sentral database.

– Grunnen er at det åpner for muligheten til å utviklingen i pandemien gjennom å følge bevegelsesmønsteret i befolkningen, og også å følge effekten av smitteverntiltak, sa FHI-direktør Camilla Stoltenberg.

Statsminister Erna Solberg og helse- og omsorgsminister Bent Høie ber nordmenn laste ned appen «Smittestopp». Foto: Heiko Junge

Personverndebatt

Appen har utløst en debatt om personvern og statlig overvåking. Jussprofessor Ørnulf Rasmussen har uttalt at appen utgjør et betydelig inngrep i personvernet.

Høie sier at appen passer fordi Norge har et samfunn med høy tillit. Han at alle dataene i appen blir slettet etter 30 dager, og at selve appen blir slettet i desember.

Han sier han synes det er bra at mange har ytret motforestillinger mot appen.

– Det har vært viktig for oss for å gjøre appen så sikker som mulig.

Selv om appen har møtt motstand, har den også bred støtte i befolkningen.

En ny meningsmåling har vist at 64 prosent av nordmenn er positive til appen, ifølge NTB. 56 prosent svarer at de sannsynligvis vil laste den ned og ta den i bruk, mens 16 prosent er negative.