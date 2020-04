Oppdatert: Dagens viktigste saker om koronautbruddet

Hva skjer egentlig når barnehagene åpner? Og: Dette vet vi om smitteappen.

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Antall innlagte koronapasienter i Norge fortsetter å gå nedover. I Bergen er det sykehjemmene som er hardest rammet, med 12 dødsfall hittil.

1. Det alle snakker om: Hvordan skal det gå når barnehagene åpner?

Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB scanpix

Om under en uke skal de første barnehagene åpne. Fortsatt vet verken foreldre eller ansatte helt hvordan det skal foregå. I begge grupper er mange redde, og 20.000 personer har meldt seg inn i en Facebook-gruppe der de erklærer at deres barn ikke skal bli prøvekaniner for viruset.

Det blir de ikke, mener BT-kommentator Gerd Tjeldflåt. Hun har pløyd seg gjennom rapportene fra regjeringens ekspertutvalg, og oppsummerer for deg her.

Men hva skjer om du ikke vil sende barnet i barnehagen likevel? Må du betale? Og kan du fortsatt bruke de ekstra omsorgsdagene?

Svar på disse og flere andre spørsmål om barnehageåpningen finner du her.

2. Smitteappen er forsinket – dette vet vi om den

Foto: Lise Åserud

Folkehelseinstituttets app for sporing av smitte skulle egentlig vært klar like etter påske. Det tekniske arbeidet med appen er ferdig, men det gjenstår fortsatt utbedring av enkelte svakheter, ifølge prosjektlederen.

Vi har samlet det vi vet om appen så langt her.

3. Koronaklinikk uten pasienter

Foto: Ørjan Deisz (arkiv)

Kommunens egen koronaklinikk i helsehuset i Solheimsviken har hittil hatt seks pasienter, og sto tom hele påskehelgen.

Beredskapen ved klinikken skal likevel opprettholdes, slik at den er klar til å ta imot neste bølge av pandemien når den måtte komme.

Les mer her.