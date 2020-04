Oppdatert: Her er dagens viktigste saker

Tre grep som kan hjelpe mens vi venter på vaksine. Og slik ble en idé

Foto: Kim Kyung Hoon, NTB scanpix

Virusutbruddet i Norge er på vei over i fase 3, opplyste Folkehelseinstituttet på dagens pressekonferanse. Også i dag er det rapportert om flere dødsfall i Norge – og i skrivende stund er antallet døde oppe i 43.

1. Mens vi venter på vaksine: Disse tre grepene kan begrense smitten

Foto: Ahn Young-joon / AP

Verden har mer eller mindre stoppet opp. Så lenge folk må holde seg inne, er mye av næringslivet rammet over store deler av verden.

WHO mener det kan ta minst 18 måneder å finne en vaksine mot viruset. Så hva skal vi gjøre i mellomtiden? Sitte inne og vente mens stadig flere blir arbeidsledige? Vi har sett på tre grep som kan bidra til at man kan lette på tiltakene.

2. Starter tilfeldig testing for å kartlegge mørketall

Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

4655 nordmenn var registrert som smittet med korona da Folkehelseinstituttet publiserte sin dagsrapport i dag. Samtidig har over 51.000 nordmenn meldt om symptomer på FHIs selvregistreringsside – og kriteriene for å bli koronatestet er relativt strenge. Hvor mange som faktisk er smittet er dermed høyst uklart.

Derfor jobber FHI nå med en undersøkelse av et representativt tilfeldig utvalg av befolkningen. Slik vil de skaffe seg et bilde på hvor stort det reelle smittetallet er.

3. Nå vil «alle» ha denne teknologien fra Bergen

Mandag klokken 17.00 var det registrert 45.008 sim-kort sentralt i Bergen. Til venstre ser du i hvilke land de er registrert. Foto: Everbridge

Bildet over viser hvor mange aktive sim-kort som befant seg i Bergen sentrum mandag ettermiddag denne uken.

Ideen bak teknologien var å kunne varsle alle som befinner seg i et område om en truende fare. Gründerne fra Bergen tok utgangspunkt i det rasutsatte fjellpartiet Åkerneset i Møre og Romsdal, kjent fra katastrofefilmen «Bølgen».

Siden er selskapet kjøpt opp av en amerikansk gigant – og systemet solgt til alle verdenshjørner. Nå har det fått et nytt bruksområde: Pandemibekjempelse.

