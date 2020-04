Oppdatert: Her er dagens viktigste saker om koronautbruddet

Kirurgen fikk nei da han ville sjekke om forkjølelsen var korona. Og: Hva må du tenke på hvis du er høygravid nå?

Foto: Fredrik Varfjell

Vi gir deg oversikt over de viktigste pandeminyhetene hver dag påsken gjennom.

1. Kirurgen måtte krangle seg til koronatest

Foto: Geir Martin Strande

Da kirurg Inge Glambek ved Haraldsplass begynte å mistenke at forkjølelsen kunne være korona, ba han om å bli testet – men fikk nei. Han kunne bare gå på jobb, var beskjeden. Da satte han ned foten.

Noen dager senere ble han til slutt testet – og fikk påvist korona.

Den erfarne legen er lettet over at han ikke smittet noen pasienter – og sterkt kritisk til de strenge testkriteriene.

2. Fem spørsmål og svar om graviditet, babyer og korona

Foto: Tor Høvik

Innspurten på en graviditet og de første ukene med en nyfødt baby byr på nok av spørsmål i seg selv – om man ikke skal måtte bekymre seg for en pandemi på toppen av det hele.

Får far være med på fødestuen? Er viruset farlig for gravide og nyfødte? Er det greit å amme selv om man har koronavirus?

3. Ekspertrådene holdes hemmelig til avgjørelsen er tatt

Foto: Lise Åserud, NTB scanpix

Før påskehelgen skal regjeringen avgjøre det vi alle venter på å få vite: Om de strenge tiltakene med stengte skoler, barnehager og arbeidsplasser skal videreføres etter påske.

Som grunnlag for avgjørelsen får regjeringen tre rapporter fra ulike ekspertutvalg. Disse har de bestemt seg for å holde for seg selv til vedtaket er gjort.

Ikke greit, skriver BT på lederplass.

