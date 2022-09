Meklingen førte ikke frem - lærerstreiken fortsetter

Lærerstreiken fortsetter etter at partene ikke klarte å bli enige hos Riksmekleren. Situasjonen blir mer og mer alvorlig for hver dag som får, sier kunnskapsministeren.

Søndagens mekling i lærerstreiken første ikke fram.

Etter litt over fire timer hos Riksmekleren søndag ettermiddag var det en svært skuffet forsamling som møtte pressen.

Forhandlingene førte ikke fram. Dermed fortsetter lærerstreiken.

Utdanningsforbundets leder Steffen Handal sier hans inntrykk er at mandatet til KS sto i veien for å finne løsningen de trengte.

– Det som ligger på bordet fra KS, vil føre til at lærerne vil være lønnstapere kommende år. Det kan ikke lærere i Norge akseptere, sier Handal.

Påstanden avviser KS.

– Har strukket oss utrolig langt

Arbeidslivsdirektør i KS, Tor Arne Gangsø, kaller situasjonen alvorlig.

– Vi har strukket oss utrolig langt i håp om å få elevene tilbake i klasserommet og lærerne tilbake på jobb.

Han sier de har lagt nye penger på bordet og formulert ut ulike typer tiltak som kunne ha bidratt til at organisasjonene kunne få innfridd mange av kravene de har hatt i flere år.

– Utdanningsforbundet krevde å bruke mye av neste års pott på forskudd og alene. KS kan ikke bruke opp andres penger uten at alle får delta i forhandlingene, sier Gangsø.

– Ekstremt skuffet

– Vi ønsket å være en del av en løsning, sier Helle Christin Nyhuus, leder av Norsk Lektorlag.

– Vi har hatt bevegelse, men vi har ikke et resultat som gjør at skolen blir en attraktiv arbeidsplass for lektorer, sier Nyhuus.

Også Skolenes landsforbund opplyser at de er ekstremt skuffet.

– Har nok ingen ønske til å gripe inn

At partene nå forlater Riksmekleren uten å ha kommet til enighet, kan føre til at det går mot tvungen lønnsnemnd. Riksmekler Mats Ruland sier at det spørsmålet er det opp til regjeringen å gjøre.

– Det er ingen regjering som ønsker å gripe inn med tvungen lønnsnemnd. Det er partene sitt ansvar å løse denne konflikten, sier Ruland.

– Regjeringen har nok ikke noe ønske eller lyst til å gripe inn, men på et aller annet tidspunkt kan det hende at det vil tvinge seg fram, sier han og legger til:

– Etter mitt syn er partene mest tjent med å finne fram til en minnelig løsning.

– Beklagelig

Kunnskapsminister Tonje Brenna kalte fredag situasjonen for elevene som rammes av lærerstreiken, alvorlig.

– Det er beklagelig at partene ikke har kommet til enighet. For hver dag som går, blir situasjonen mer alvorlig for elevene, sier hun i en epost til NTB.

Hos Arbeids- og inkluderingsdepartementet får NTB opplyst at det på nåværende tidspunkt, så kort tid etter nyheten om bruddet, ikke jobbes med å kalle inn partene til et formelt møte.